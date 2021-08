Jovanotti, avete mai visto la compagna? Ecco chi è Francesca, dopo la crisi ora felici

La crisi ha fatto maturare il loro rapporto e ora vivono insieme e felici. Ecco chi è Francesca, compagna di Jovanotti

Il cantante romano ha una bellissima compagna, con cui affronta la vita e i momenti più belli. Dopo aver superato tante difficoltà, i due si amano alla follia. Ecco chi è Francesca Valiani, la compagna di Jovanotti.

Dopo una relazione durata 20 anni, il loro amore è ancora vivissimo. I due vivono insieme e si sono promessi amore eterno, nonostante alcuni errori fatti. Ma è proprio a causa di questo che Jovanotti ha rinnovato il suo amore per la bella Francesca.

Francesca Valiani ecco chi è la compagna di Jovanotti

Jovanotti può essere considerato uno delle più grandi pop star italiane. Grazie a lui la musica underground come l’Hip Hop ha sfondato anche in Italia. L’artista romano è uno dei cantanti italiani più apprezzati dal panorama europeo e non solo. Una parte del merito del suo successo va sicuramente anche a sua moglie Francesca, ecco chi è.

LEGGI ANCHE –> AMICI, RICORDATE ANBETA? ECCOLA OGGI A 41 ANNI. DAVVERO BELLISSIMA

Francesca Valiani nasce nel 1969. Fotografa ed estranea al mondo dello spettacolo, diventa molto amica della sorella di Jovanotti e conosce il cantante già da ragazzina. I due, infatti, hanno trascorso entrambi gran parte dell’infanzia a Cortona, città d’origine di Francesca.

Quando la Valiani aveva 14 anni, infatti, Jovanotti faceva il dj in un locale a Cortona e le regalò un biglietto per una serata. Fu proprio in quel momento che i due si conobbero e iniziò a nascere qualcosa, poi divenuta una relazione negli anni.

IL TRADIMENTO E LA REAZIONE DI JOVANOTTI

I due si amano fin da subito, ma nel 2002 la relazione subisce un brusco stop. Proprio Francesca, infatti, tradisce Jovanotti con il noto giornalista Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico del programma La Zanzara.

Nonostante il tradimento, Jovanotti decide di perdonare la Valiani e, qualche anno dopo, decidono di sposarsi. Il cantante romano, infatti, ha fatto tesoro di quel tradimento, ricavandone un insegnamento che lo ha aiutato ad affrontare la crisi e a maturare il rapporto con la sua attuale moglie.

LEGGI ANCHE –> EMMA MARRONE E STEFANO DE MARTINO, PERCHÉ SI SONO LASCIATI? SPUNTA LA VERITÀ DOPO ANNI

I due, infatti, oggi vivono insieme a Cortona e hanno una bellissima figlia, Teresa, di 20 anni. Francesca continua con il suo lavoro di grafica e fotografa e da qualche anno è presidente delal società “Sole Luna”, azienda che gestisce il brand “Jovanotti”.