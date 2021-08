Uomini e Donne, la dama si è rifatta: pronta per settembre, ma è irriconoscibile

Stiamo parlando di Gemma Galgani. La dama di Uomini e Donne si è rifatta il seno ed è pronta per la nuova edizione di settembre. Ecco com’è, irriconoscibile

Sembrava aver dato l’addio definitivo al programma Uomini e Donne. Ma, dopo la smentita, Gemma Galgani ha rilanciato e si è preparata per la nuova edizione del 2021-2022. La Dama di Uomini e Donne si è rifatta il seno e ora è pronta per settembre.

Pronti via, tra poco partirà la nuova edizione di Uomini e Donne, dating show di Maria De Filippi, in onda su Canale 5. L’edizione promette numerose novità (tra cui la partecipazione per la prima volta di una persona transgender), ma a far notizia è il ritocco dal chirurgo plastico da parte di Gemma Galgani.

Seno rifatto per Gemma Galgani, la dama di Uomini e Donne è pronta per settembre

Mancano poche settimane all’inizio della nuova edizione di Uomini e Donne su Canale 5, ma il programma fa già parlare di sé. Il dating show condotto da Maria De Filippi porterà davanti ai teleschermi numerose novità, ma oggi a far notizia è l’intervento chirurgico di Gemma Galgani.

LEGGI ANCHE –> ORIETTA BERTI: AVETE MAI VISTO LA SUA INCANTEVOLE CASA?

Sì, perché la bella dama di Uomini e Donne ha deciso di fare un lifting al viso e, secondo alcuni fan, anche un ritocco al seno. La bella 71enne di Torino, ancora alla ricerca della sua anima gemella, non posta foto sui social da un po’, attirando la curiosità della rete.

Negli ultimi tempi, infatti, la dama di Uomini e Donne ha smesso di postare foto e i video che la ritraggono, stimolando la curiosità dei fan che hanno ipotizzato un possibile intervento al seno della Galgani. Ipotesi che hanno trovato diverse conferme.

LEGGI ANCHE –> AMICI, RICORDATE ANBETA? ECCOLA OGGI A 41 ANNI. DAVVERO BELLISSIMA

Secondo il direttore di Nuovo Tv, Riccardo Signoretti, Gemma Galgani si è rifatta il seno. Il magazine ha dedicato la sua copertina proprio alla Galgani, insieme ad approfondimenti e rivelazioni. Insomma, la prossima edizione di Uomini e Donne promette grandi novità, con la Galgani che si presenterà con un nuovo e splendido decolletè.