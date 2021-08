Silvia Toffanin è una delle conduttrici più apprezzate del momento ma vi ricordate il suo aspetto prima del successo? le foto vi lasceranno a bocca aperta. Vediamo nel dettaglio com’è cambiata in questi anni la moglie di Pier Silvio Berlusconi.

Silvia Toffanin sicuramente è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo, lavora nel mondo dello spettacolo da moltissimo tempo e in questi anni è riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori grazie alla sua professionalità e alla sua forte sensibilità.

Silvia nel 2006 è riuscita a prendere il suo posto a Verissimo sostituendo Cristina Parodi e da quel momento non ha più lasciato la conduzione del programma. Grazie a questa esperienza la sua popolarità è cresciuta a dismisura e ad oggi è uno dei volti più importanti in Mediaset.

Negli ultimi giorni si è a lungo parlato del nuovo palinsesto televisivo che Mediaset sta programmando per la nuova stagione, dalle ultime voci è emerso che Silvia potrebbe avere la conduzione di ben due programmi oppure potremmo vedere Verissimo non più il sabato ma bensì 2 giorni a settimana.

La Toffanin lavora nel mondo della tv da ormai 20 anni e sicuramente sarà pronta per condurre un nuovo programma, anche i fan on vedono l’ora di vederla in ambiti televisivi.

Ma voi vi ricordati di quando Silvia fece il suo esordio in tv? vediamo insieme com’è cambiata in questi anni.

Silvia Toffanin: ecco com’era prima di diventare famosa

In pochi sono a conoscenza del fatto che in realtà a Silvia Toffanin non piaceva affatto mondo della tv.

Alla nota presentatrice interessava l’ambito della moda, per questo motivo da Bassano del Grappa ha deciso di trasferirsi a Milano per poi diventare giornalista. Infatti prima di diventare la presentatrice di Verissimo, la Toffanin si occupava della rubrica di moda all’interno del programma.

Insomma un bel saltò di qualità, inizialmente Silvia è entrata in tv come letterina di Passaparola che alla fine si è rivelato un ottimo trampolino di lancio.

Bisogna precisare che in tutti questi anni la Toffanin non ha mai smesso di studiare, anzi, si è anche laureata in Lingue e letterature straniere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore con una tesi sui telefilm americani per adolescenti.

Sicuramente in questi anni è cresciuta e maturata ma la sua bellezza è rimasta sempre la stessa.