Vi siete mai chiesti il motivo per cui Maria De Filippi continua a sedersi sugli scalini di Uomini e Donne? lei l’ha rivelato, vediamo cosa ha confessato la nota conduttrice.

Maria De Filippi è da sempre la regina indiscussa di Canale 5 e i suoi programmi continuano ad essere più apprezzati dal pubblico a casa.

La conduttrice è amata da diverse tipologie di telespettatori, sia giovani che anziani la seguono ininterrottamente nelle sue trasmissioni, soprattutto per la sua professionalità e la sua grande umiltà.

Maria in questi anni ha dimostrato di non voler mai essere la protagonista dei suoi programmi, ma ha scelto di dar spazio alle storie dei suoi telespettatori, come ad esempio accade in C’è Posta Per te o Uomini e Donne. Ed è stato questo il segreto del suo successo, infatti le sue trasmissioni ogni volta sfiorano dei picchi di share assurdi.

La maggior parte dei programmi condotti dalla De Filippi affrontano temi incentrati sulle vicende umane e su temi sensibili che ogni volta ci fanno commuovere.

Molti fan della conduttrice da sempre si sono domandati come mai Maria De Filippi scegli di sedersi sugli scalini e non su una normale sedia come tutti? Lei stessa ha voluto svelare questo mistero. Vediamo nel dettaglio le sue parole.

Leggi anche->Silvia Toffanin, spunta la foto prima del successo: eccola irriconoscibile

Maria De Filippi: ecco perché si siede sugli scalini di Uomini e Donne

Maria De Filippi, non molto tempo fa, durante una chiacchierata con Raimondo Todaro, ha rivelato il reale motivo per cui ha scelto di sedersi sugli scalini di Uomini e Donne e non su una normale sedia.

Gli appassionati del programma avranno sicuramente notato questo dettaglio, infatti Maria, da sempre, decide di sedersi sulla lunga scalinata da cui scendono i vari protagonisti del programma.

Il reale motivo di questa scelta, in realtà, è motivato da una spiegazione sensata, la parole di Maria sono state “Registrando tante puntate ad un certo punto nella stessa giornata a un certo punto non ne potevo più e ho deciso di sedermi. Non c’era una poltrona e mi sono seduta sugli scalini”.

Quindi da quel giorno la conduttrice ha pensato che quella di sedersi sui gradini fosse un’ottima idea e per questo motivo, da quel giorno, quella è rimasta la sua postazione per condurre tutto il programma.