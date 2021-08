Un posto al sole, che fine ha fatto Nunzio Cammarota? Ecco l’attore oggi, cosa fa

Vi ricordate di Vincenzo Messina, attore che ha interpretato Nunzio Cammarota in Un posto al sole? Ecco com’è e cosa fa oggi.

Tra le fiction italiane più amate troviamo sicuramente Un posto al sole, ambientata a Napoli e in onda ormai su Rai 3 dal ’96; tra i vari personaggi che gli spettatori ricordano con affetto c’è sicuramente Nunzio Cammarota, giovane “scugnizzo” figlio di Katia e adottato da Franco.

Interpretato recentemente da Vladimir Randazzo, al personaggio ha dato per tanti anni il volto Vincenzo Messina, attore classe ’95 nato a Scafati, nella provincia di Salerno. Ma com’è oggi l’attore e cosa fa?

Un posto al sole, com’è oggi e cosa fa lo “storico” Nunzio Vincenzo Messina

Il debutto di Vincenzo in tv avviene prestissimo, all’età di cinque anni grazie ad uno spot; in seguito recita nella miniserie tv Il papa buono di Ricky Tognazzi, per poi entrare nel cast di Un posto al sole, in cui ha recitato per tantissimi anni.

Nel 2017 l’addio alla soap, con Vladimir Randazzo che ha preso il suo posto, ma la carriera di Messina continua; per lui ruoli in varie fiction come Caterina e le sue figlie 3, Il peccato e la vergogna e ne Il commissario Ricciardi, quest’ultima uscita proprio quest’anno.

Nonostante l’addio alla serie Rai, l’attore è ovviamente molto legato a Un posto al sole, che gli ha permesso di ottenere il successo; l’affetto è dimostrato da diverse foto che Messina pubblica costantemente sul suo profilo Instagram coi suoi ex-colleghi del cast.

In questi ultimi anni, Messina ha realizzato il sogno di arrivare a recitare anche sul grande schermo; nella sua filmografia troviamo pellicole come Razzabastarda, Gramigna, The Happy Prince – L’ultimo ritratto di Oscar Wilde e Cobra non c’è, film Amazon Prime Video che ha visto la partecipazione anche di Elisa, Clementino, Max Pezzali e il Pancio.