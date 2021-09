Vediamo meglio insieme che cosa succederà nelle prossime puntate dell’amata soap opera turca, Love is in the air.

Da quando è iniziata questa estate ha avuto un’incredibile successo da parte del pubblico a casa, stiamo parlando della soap Love is in the Air.

E come spesso accade, ovviamente le storie che si raccontano sono molto intrecciate tra di loro, vediamo quindi gli sviluppi particolari dei prossimi giorni.

LEGGI ANCHE —> Guendalina Tavassi, avete mai visto la mamma? Sono due gocce d’acqua

Ovviamente essendo iniziati i vari programmi con la nuova stagione televisiva, Love is in the air ha subito alcune modifiche, e va in onda anche il sabato.

Love is in the air cosa succede la prossima settimana

Ma iniziamo con la puntata di Lunedì 20 dove la proposta di matrimonio di Eda a Serkan ha sorpreso tutti, e nella coppia nasce una grande gelosia, si trovano poi a cena insieme a Melih e Balca.

Nell’appuntamento successivo, ovvero quello di martedì 21, Peril è sempre più in apprensione, e Eda riceva a sorpresa la visita del padre.

Nella coppia formata da Eda e Bolat, iniziano ad esserci rapporti diversi, e come era già capitato scoppia nuovamente la passione e trascorrono la notte insieme.

LEGGI ANCHE —-> Raimondo Todaro, la verità dietro l’addio a Ballando con le Stelle

Mercoledì 22, Serkan si sta imbarcando per un volo con destinazione Parigi, ma Eda con un colpo di testa prende il posto di una hostess e chiede di sposarla.

Nella giornata successiva, ovvero quella di giovedì 23, ormai la relazione tra Serkan ed Eda è ufficializzata.

La bellissima coppia però prima di festeggiare il giorno più importante della loro vita, comunicano la loro volontà a Semiha.

Nel mentre, Piril ricompare dal nulla e dichiara che è stata rapita. Il padre non è d’accordo a celebrare il matrimonio tra lei e Engin.

Nel penultimo appuntamento della settimana, ovvero quello di venerdì 24 settembre, Serkan e Eda sono felicemente fidanzati.

Il famoso architetto però decido di portare la sua amata lontano da Instanbul e sono diretti in un luogo romantico dove Bolat ha intenzione di farle la proposta di nozze ad Eda.

Nell’ultimo appuntamento della settimana, ovvero quello di sabato 25 Eda e Serkan devono affrontare nuovo problemi che sicuramente non rendono facile la loro vita di coppia.