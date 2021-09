Guendalina Tavassi la conosciamo bene e l’apprezziamo, ma avete mai visto la mamma? Le due si somigliano tantissimo.

Guendalina è ormai un volto noto del mondo dello spettacolo da tempo; dopo il succcesso all’interno della casa del Grande Fratello, la 35enne romana ha avuto anche diverse esperienze come attrice ed è una vera e propria influencer.

Seguitissima sui social con oltre 1 milione di follower, la Tavassi spicca sempre per bellezza e sensualità; queste doti sembrano però essere di famiglia, e pare che Guendalina le abbia ereditate direttamente dalla mamma.

Guendalina Tavassi, avete mai visto la mamma? Sono identiche

Capita molto spesso che ci siano somiglianze incredibile fra mamma e figlia nel mondo dello spettacolo, ma questo è uno dei casi in cui le due potrebbero essere scambiate per sorelle gemelle.

Viste insieme, Guendalina e la mamma Emanuela Fuin sono due gocce d’acqua; la donna, 55enne, ha dato i suoi lineamenti alla figlia, nonché quel particolare colore degli occhi chiari.

La donna (che scherzando su Instagram si “spaccia” per la sorella di Guendalina) è un volto noto al mondo dello spettacolo; è stata infatti una nota attrice, che ha esordito nel mondo dello spettacolo prima come ragazza coccodé di Indietro tutta, poi partecipando a programmi come L’Araba Fenice e Fantastico 10.

Quanto alle sue esperienze come attrice, in molti la ricorderanno nella celebre fiction Rai Commesse, nonché in film come Palla al centro di Federico Moccia e Un Tassinaro a New York con Alberto Sordi.

Guendalina e sua madre sono molto unite ed entrambe sono diventate mamme da giovani; la donna sarà sicuramente al fianco della showgirl anche nella nuova situazione difficile che pare la Tavassi stia vivendo.

Giorni fa, su Instagram, si è infatti mostrata con un occhio nero, non facendo chiarezza sulla situazione ma rivelando come si stia muovendo per vie legali.