Flavio Insinna lascia l’Eredità? La risposta inaspettata del conduttore

In tanti si chiedono se Flavio Insinna lascia l’Eredità. Dopo i timori dei telespettatori arriva la risposta inaspettata del conduttore

Flavio Insinna, attore conduttore di punta della Rai è uno dei capisaldi dei programmi di intrattenimento della rete nazionale del Servizio pubblico. Oggi è il presentatore de “Il Pranzo è servito”.

Il presentatore si è dimostrato ancora una volta all’altezza delle aspettative di un programma televisivo di successo. Tanto da stuzzicare la curiosità di una concorrente che, ad un certo punto della serata, le ha chiesto senza paura se sarà ancora lui il presentatore de L’Eredità.

Flavio Insinna lascia l’Eredità? Ecco la risposta

Il conduttore romano è diventato negli anni tra i conduttori più apprezzati nel mondo della televisione italiana. Attore e presentatore, Flavio Insinna ha iniziato la sua carriera in televisione facendosi subito apprezzare. Ha condotto programmi come Affari Tuoi, La Corrida e l’Eredità.

Proprio all’Eredità, Flavio Insinna è diventato l’icona del programma e in tanti si sono affezionati alla sua conduzione. Tra questi, una delle partecipanti al programma “Il Pranzo è servito” ha chiesto al presentatore se questo continuerà a condurre l’Eredità.

La risposta del conduttore è stata come sempre pacata e paziente. Insinna ha ribadito che il programma ha una lunga storia di 20 anni e ha avuto sempre eccellenti presentatori. Il programma, infatti, ha visto le conduzioni di Amadeus, Fabrizio Frizzi e Carlo Conti, fino ad arrivare ad Insinna.

Per ora nulla fa pensare al fatto che Insinna possa lasciare il programma e la stessa Rai ha confermato ufficialmente il presentatore per la prossima stagione. Nonostante fosse “l’ultimo arrivato”, Insinna è riuscito a farsi apprezzare e amare dal pubblico televisivo italiano.

Il presentatore ha conquistato il suo posto all’interno del programma e sembra essere saldo al suo posto anche per la prossima stagione. La risposta del presentatore alla concorrente, seppur vaga, non lasciano dubbi: Flavio Insinna non lascerà la conduzione dell’’Eredità.