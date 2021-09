Chiara Giordano, che fine ha fatto l’ex moglie di Raoul bova? Eccola oggi

Chiara Giordano, vi ricordate dell’ex-moglie di Raul Bova? Ecco che fine ha fatto la nota veterinaria e come è oggi.

Raul Bova è un noto attore del mondo del cinema italiano, uno che nel corso della sua carriera si è fatto notare per la sua bravura e per il suo fascino; ex-nuotate, inizia poi la sua carriera nel mondo dello spettacolo in televisione, per poi affermarsi come attore.

Dopo una precedente relazione con l’attrice Romina Mondello, Bova si sposa con Chiara Giordano, che gli dà due figli: Alessandro Leon e Francesco. Machiquella che ormai è a tutti gli effetti la sua ex-moglie? Eccola oggi.

Chiara Giordano, che fine ha fatto l’ex-moglie di Raul Bova

Figlia del celebre avvocato divorzista Annamaria Bernardini de Pace, Chiara è una nota dottoressa veterinaria con una passione per la danza, avuta sin da quando era una bambina.

Proprio di recente, la Giordano ha avuto modo di mettersi in gioco proprio nel mondo della danza, partecipando ad Amici Celebrities, variante per i vip del noto talent show di Maria De Filippi.

La fine del matrimonio con Bova non è stata facile, considerando come la loro separazione sia stata a lungo sotto i riflettori; ora, a distanza di anni dalla rottura (avvenuta ufficialmente nel 2013) i due sono comunque rimasti in buoni rapporti, anche e soprattutto per i figli che hanno insieme.

“Io e il mio ex-marito ci frequentiamo, abbiamo due figli insieme e quando c’è da passare del tempo tutti insieme è sempre piacevole” ha spiegato la Giordano in un’intervista.

Chiara ha ora ritrovato l’amore e vive serenamente la sua storia con Andrea Evangelista, ballerino e coreografo di molti programmi Rai, fra cui anche I Fatti Vostri; ormai allo scoperto, la donna non manca nel postare foto insieme al nuovo compagno.