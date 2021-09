E’ il compleanno di Harry Windsor e quest’anno la cognata l’ha celebrato in un modo davvero strano, gli auguri hanno lasciato tutti di stucco.

E’ il 37esimo compleanno del Principe Harry e, come di consuetudine, sono arrivati gli auguri anche da parte degli eredi al trono William e Kate. Tuttavia, quest’anno la celebrazione non è stata proprio come gli altri anni e i tabloid inglesi hanno notato un certo gelo da parte della casa reale.

Questo è ufficialmente il primo compleanno che Harry Windsor passerà lontano dalla sua famiglia: niente festeggiamenti né con la nonna, né con il padre e tantomeno con il fratello maggiore. La scandalosa intervista rilasciata dall’ex Duca del Sussex insieme a sua moglie ha letteralmente rovinato rapporti che duravano oltre 25 anni.

Gelo da parte della casa reale nei confronti di Harry

“Buon compleanno, Harry!” – l’augurio da parte degli eredi è tutto qui. Un atteggiamento strano mostrato dalla casa reale. William e Kate, che gli altri anni non si sono mai risparmiati nei confronti del minore dei Windsor, quest’anno hanno lanciato un semplice e formale augurio.

I tabloid inglesi sono rimasti senza parole e già hanno cominciato ad insinuare che, quindi, niente sia cambiato dalla scandalosa intervista di Harry e Meghan. A quanto pare, William non riesce a perdonare il comportamento del fratello, il quale, tra le altre cose, ha anche ‘minacciato’ di pubblicare le sue memorie contro la Royal Family.

Insomma, sembra veramente che non ci sia margine di ritorno, ormai quel che è fatto è fatto. I Duchi del Sussex hanno dichiarato guerra alla casa reale e William e Kate hanno deciso di non sottostare alle loro regole. Le frecciatine oltreoceano continuano ad arrivare, sembra addirittura che Harry non abbia voluto Kate davanti alla statua di sua madre.

Ma tutti questi rumors saranno veri? Magari William ha telefonato personalmente al fratello ora residente in California e noi ne siamo all’oscuro. Fatto sta, che ufficialmente, sembra ci sia ancora il gelo tra le giovani coppie Windsor.