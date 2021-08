Regina Elisabetta furiosa: Harry e Meghan trascinati in tribunale, terremoto a Corte

Il tempo è finito e la pazienza pure. La Regina Elisabetta porta Harry e Meghan in tribunale dopo le accuse di razzismo da parte della coppia

Non c’è pace per la famiglia reale d’Inghilterra. Dopo mesi di tensioni, stoccate a distanza e accuse, si andrà davanti al giudice. Sì, perché la Regina Elisabetta, dopo il terremoto a Corte causato dalle accuse di razzismo, ha deciso di portare Harry e Meghan in tribunale.

La regina più longeva della storia del regno, ha deciso che non c’è più tempo per il dialogo. Se, inizialmente, Elisabetta II ha provato a tenere “in casa” i problemi con il nipote e la sua consorte, ora pare decisa a rivolgersi ad un tribunale inglese.

La Regina Elisabetta porta in tribunale Harry e Meghan

Sembrava che le acque, nella casa reale del Regno Unito, si fossero calmate. Il motivo, forse, erano le carenti condizioni di salute del principe Filippo. Ora, però, la Regina Elisabetta II sembra essere pronta a chiudere la questione “Harry & Meghan” in un tribunale.

Secondo fonti reali, riportate dal quotidiano inglese Sun, la regina pare essere furiosa e non intende tollerare oltre gli attacchi della coppia. Sempre secondo la fonte del palazzo reale, a Buckingham Palace si è avviata la ricerca per un avvocato “esperto in diffamazione”.

La coppia dei duchi di Sussex, infatti, è al centro dello scandalo inglese per via delle loro dichiarazioni durante un’intervista con la famosa conduttrice Oprah Winfrey. Nell’intervista, i due hanno rivolto alla famiglia reale pesanti accuse di razzismo.

Il libro di memorie di Harry, nuove accuse per il Regno?

A peggiorare le cose, ci potrebbe essere un libro di memorie a cui Harry starebbe lavorando e che, per la Regina, rappresenterebbe un vero e proprio pericolo. Secondo un’ulteriore fonte, la coppia rischierebbe un processo a breve, in quanto i loro attacchi non sono più tollerati.

Gli avvocati assoldati dalla casa reali avrebbero, secondo diverse indiscrezioni, già contattato la casa editrice “Penguin House”, che pubblicherà il libro di Harry, per visionare le bozze e decidere se sarà necessario appellarsi al diritto di replica.

Insomma, la casa reale sembra davvero essere sul piede di guerra e la giovane coppia “ribelle” è ai ferri corti con la regina. Si preannunciano quindi mesi di fuoco, dove potranno esserci colpi di scena e importantissime rivelazioni.