L’intramontabile Regina continua ad essere al centro del suo regno. Ma avete mai visto com’era la Regina Elisabetta da giovane? Eccola

Ad aprile di quest’anno, ha compiuto la bellezza di 95 anni. Dopo la perdita del caro marito, il principe Filippo, la Regina Elisabetta resta ben salda sul suo trono. Il Regno Unito può ancora contare sulla Regina più longeva della sua storia.

Gli ultimi anni non sono stati semplicissimi per la saggia Regina. L’abbandono del nipote Harry, la morte del marito Filippo, le difficoltà dovute alla pandemia. La Regina ha resistito, ma gli anni sono andati comunque avanti. Nonostante tutto, Elisabetta si mantiene in splendida forma.

Regina Elisabetta, ecco com’era da giovane

Elisabetta può vantare una vita lunga e piena. È infatti testimone di grandissimi eventi storici, come la Seconda Guerra Mondiale, lo sbarco sulla luna e la Prima Guerra del Golfo. Negli anni si è sempre mantenuta in forma e vitale, e ha sempre vantato una grande salute.

Dopo 69 anni di regno, la storica Regina ne ha ancora in mano le redini, guidando i suoi sudditi grazie ai suoi saggi consigli. Anche, e soprattutto per questo, la Regina è molto amata dagli inglesi.

Fin da giovane è sempre stata attenta alle parole da utilizzare e al modo in cui appariva di fronte al suo Regno, anche dal punto di vista dell’immagine. Nei primi anni del suo Regno, infatti, è una bellissima ragazza dal fisico asciutto ed elegante, con un viso pulito e scultoreo.

Oggi è rimasta tantissima della bellezza di quella giovane sovrana. In particolar modo, uno stile iconico e invidiabile, diventato il suo maggior biglietto da visita durante qualsiasi tipo di incontro ufficiale.

Una donna che, dalla saggezza e dal suo vissuto in oltre 95 anni di storia, ispira migliaia di persone e milioni di sudditi. Una rarità storica che il mondo oggi può ancora godere e apprezzare.