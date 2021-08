Conoscete l’ex-fidanzato di Alfonso Signorini, prima opinionista e ora noto conduttore del Grande Fratello Vip? Potente politico.

Da più di vent’anni nel mondo della televisione, Alfonso Signorini ha per anni partecipato a diversi programmi sia nelle vesti di opinionista che come co-conduttore o conduttore.

Da due anni ormai è il conduttore del Grande Fratello Vip, un reality show per il quale è stato opinionista per diverse edizioni; prendendo il posto di Ilary Blasi, Alfonso ha saputo dare nuova linfa al programma nel suo modo unico.

Signorini quindi lo conosciamo molto bene, così come conosciamo la sua lingua “tagliente”; ma conoscete invece l’ex-fidanzato? Chi è il potente politico.

Alfonso Signorini, l’ex-fidanzato è un volto noto della politica

Nonostante sia solito commentare i comportamenti degli altri e non si faccia remore nell’esprimere ciò che pensa, Alfonso è sempre stato molto riservato circa la sua vita sentimentale; dichiaratamente omosessuale, non ha mai ostentato le sue relazioni in pubblico.

In molti non sanno quindi che Signorini è stato legato a Paolo Galimberti, noto imprenditore lombardo amministratore delegato (e socio, con la sua famiglia) del gruppo Euronics (specializzato nella distribuzione di prodotti dell’elettronica).

Inoltre, Galimberti è un noto politico: la sua carriera inizia nel 2013, quando viene eletto senatore nella circoscrizione Lombardia per il Popolo della Libertà, partito guidato da Silvio Berlusconi. Dopo lo scioglimento del PdL, aderisce a Forza Italia e diventa Vice Presidente Tesoriere in Lombardia, regione governata da Attilio Fontana della Lega Nord.

Non ha mai nascosto la sua omosessualità né tanto meno la sua relazione con Alfonso Signorini; i due si sono lasciati, ma un grande legame li ha tenuti insieme per tantissimi anni e ha anche permesso ad Alfonso di fare coming out confessando il suo amore per Paolo alla famiglia. Chi sarà il prossimo a rubare il cuore del re del gossip e della casa del GF?