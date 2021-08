Milly Carlucci, avete mai visto dove vive? Casa da sogno per la regina di Ballando con le stelle

La conduttrice amatissima dal pubblico è tra la più pagate dalla Rai. Ecco dove vive Milly Carlucci e com’è la sua casa da sogno

Chi non conosce il programma “Ballando Con le Stelle” e la sua bellissima conduttrice? Milly Carlucci è la regina del programma, uno dei più visti del sabato sera. La conduttrice ha fatto il pieno di successi con la sua trasmissione, diventando una delle presentatrici più pagate. Ma vi siete mai chiesti dove vive?

Spesso la curiosità per la vita privata dei personaggi pubblici è molto alta. I fan vogliono conoscere la vita dei loro beniamini e il luogo in cui vivono. Milly Carlucci è sicuramente amatissima dai suoi telespettatori, che spesso si chiedono dove vive la biondissima conduttrice abruzzese.

Milly Carlucci, ecco dove vive la conduttrice di Ballando con le Stelle

Non c’è sabato sera senza il programma “Ballando con le Stelle” e la sua bellissima presentatrice Milly Carlucci. L’energia e la freschezza delle sue conduzioni trasmettono grande piacere al pubblico, che ha imparato a conoscere la bella conduttrice e ad apprezzare le sue doti di presentatrice.

Milly Carlucci è una veterana della televisione italiana e, in particolare, della Rai. Nonostante i grandi successi, la conduttrice ha sempre cercato di tenere lontano dai riflettori la sua vita privata. Ma tanti fan si chiedono come sia la casa di Milly Carlucci. Ecco dove vive la conduttrice.

Milly Carlucci vive in un bellissimo appartamento nel verde del centro di Roma. Nelle giornate in cui non lavora, la bella Milly trascorre del tempo rilassandosi in casa con suo marito Angelo Donati e i suoi due figli: Angelica e Patrick.

Le poche foto della casa presenti sul web mostrano un appartamento elegante, pulito e con un stile pienamente in sintonia con la conduttrice. Sono presenti numerosi oggetti da collezione, mobili antichi e un parquet raffinato, intonato con i colori delle pareti.

Come la straordinaria e sempreverde Orietta Berti, anche Milly Carlucci è una collezionista di oggetti di antiquariato, una passione che comprende anche l’apprezzamento per le tappezzerie. Sono presenti, infatti, numerosi tappeti che danno vita e colore alle stanze dell’appartamento.