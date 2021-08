Ricordate Fedro Francioni? è stato uno dei concorrenti più amati nella storia del Grande Fratello. Oggi è completamente un’altra persona, vediamo com’è cambiato in questi anni.

Gli appassionati del Grande Fratello si ricorderanno sicuramente di Fedro Francioni, nella casa venne soprannominato “fedrano” per la sua scarsa voglia di fare attività fisica e soprattutto per il suo amore verso il divano da cui era inseparabile.

Il concorrente partecipò alla terza edizione del programma e all’epoca riuscì a conquistare il cuore dei telespettatori grazie alla sua indimenticabile simpatia.

Il pubblico ricorda con affetto l’edizione in cui partecipò Fedro, soprattutto per i numerosi personaggi che poi, una volta usciti dal reality, hanno avuto un grandissimo successo nel mondo dello spettacolo.

In primis Luca Argentero, che dopo la sua esperienza al Gf è diventato uno degli attori più amati del cinema italiano. Ma non solo, durante quell’edizione a vincere è stata Floriana Secondi, che ancora oggi è spesso ospite e opinionista nei programmi di punta di Mediaset.

In quell’anno, il Grande Fratello, ha sfornato dei talenti eccezionali ma purtroppo, nonostante il successo ricevuto durante il reality, per Fedro non è stato così.

Infatti l’ex gieffino una volta uscito dalla casa è sparito dai riflettori ed è tornato alla normalità della sua vita.

Ma com’è diventato oggi e soprattutto cosa fa nella vita? la sua trasformazione vi lascerà senza parole. Vediamolo insieme.

Fedro Francioni: ecco com’è diventato dopo il Grande Fratello

Sono passati ben 18 anni da quando, Fedro Francioni, ha partecipato al Grande Fratello, l’ex gieffino aveva 33 anni quando fece il suo ingresso nella casa e all’epoca decise di partecipare al reality per via di una scommessa fatta con una sua amica.

Dopo la sua uscita dalla casa si allontanò subito dal mondo della televisione e oggi lavora come speaker radiofonico a Radio Piter Pan.

Lo scorso anno è tornato in tv proprio da Barbara D’Urso per raccontare come sta oggi e com’è cambiata la sua vita. Fedro ha una compagna di cui è follemente innamorato e un figlio di ben quattro anni.

Come potete vedere dalle foto, l’ex gieffino ha rivoluzionato il suo look, oggi porta una lunga barba folta ed è dimagrito notevolmente rispetto alla sua partecipazione al Gf.

Voi cosa ne pensate? vi piace il cambiamento di Fedro?