La conduttrice indiscussa di Canale 5 viene a trovarci nelle nostre case ormai da anni, appare però molto cambiata rispetto agli esordi.

Correva l’anno 1992 quando Maria De Filippi sostituì Lella Costa nella conduzione di Amici. Da allora, la conduttrice originaria di Torino, divenne man mano sempre più affermata nel panorama televisivo italiano, arrivando ad essere un vero e proprio volto simbolo di Canale5 e dei programmi targati Mediaset. Conquistando un successo dopo l’altro, la famosa Queen Mary è riuscita a costruire, insieme al marito Maurizio Costanzo, un vero e proprio impero: proprietaria al cinquanta per cento della società Fascino, ad oggi produce lei stessa diverse trasmissioni di successo come Temptation Island e Tu si que vales ed, inoltre, sono molti i programmi che la vedono al timone ormai da anni.

E’ passato molto tempo dal giorno del suo debutto, oggi Maria De Filippi è vicina al grande traguardo dei big sixty. Vediamo però com’è cambiata nel corso degli anni.

Maria De Filippi ha fatto qualche ritocchino?

Sono stati molti i telespettatori che hanno notato un cambiamento sul viso della storica conduttrice. I lineamenti di Maria agli esordi sembravano più naturali ed armoniosi, simbolo anche della giovane età dell’epoca. La conduttrice, per questo motivo, è stata protagonista del format di Striscia la Notizia, Fatti e Rifatti, in cui la redazione del programma mette in luce i cambiamenti dei vip nel corso della loro carriera. Da quanto è emerso, pare che, secondo gli inviati di Striscia, la Queen di Mediaset abbia ceduto a qualche ritocchino.

A tutti coloro che evidenziarono il fatto che il viso della conduttrice apparisse più gonfio, la De Filippi ha risposto simpaticamente che fosse dovuto all’aumento di peso. “Sono solo ingrassata“ – aveva dichiarato in un’intervista, ma gli inviati di Striscia la Notizia non credettero alle sue parole. Sembra infatti, che la moglie di Maurizio Costanzo abbia fatto qualche punturina di botulino sugli zigomi e questo spiegherebbe il gonfiore del viso e la pelle così liscia. Ovviamente in tv siamo abituati a vederla truccata e levigata dalle potenti luci degli studi. Sarà vero quindi? Maria De Filippi ha ceduto alla tentazione di rivolgersi ad un chirurgo estetico? Nessuna conferma è arrivata dalla diretta interessata.

