Una Vita: Camino preoccupatissima, anche di Maite non si hanno notizie!

Cosa succede nei prossimi appuntamenti per quanto riguarda Una Vita, ed in modo particolare per la povera Camino? Scopriamolo insieme.

La soap opera spagnola è davvero molto amata e seguita, e ci ha tenuto compagnia soprattutto per tutta l’estate senza mai mandare in onda una replica, stiamo parlando ovviamente di Una Vita.

Ma cosa succederà a breve alla bella Camino, che sembra davvero non essere molto fortunata?

Come sappiamo suo marito, Ildefonso, verrà trovato privo di vita vicino ad un fiume, e la donna ne soffre davvero per questa tragedia.

Il suo pensiero va più volte verso la sua Maite che si trova a Parigi, ma la perdita è troppo grande ed è avvenuta dopo un errore da parte di Anabel.

Camino sempre più disperata: Scompare anche Maite

Camino scopre il segreto legato del marchesino, a seguito dell’incidente avvenuto in guerra, lo confessa all’amica che dice tutto durante la festa di Felicia.

La confessione genera strani voci nel quartiere, e Ildefonso è molto arrabbiato con Camino per aver confessato il suo segreto intimo ad una amica.

Ildefonso poi va via davvero arrabbiatissimo e quando non lo vede ritornare Camino deve denunciare la sua scomparsa alla polizia.

Dopo poco tempo le viene comunicata la tristissima notizia, ovvero che il corpo di Ildefonso è stato trovato senza vita.

Camino, anche se vede in sogno suo marito, con un commuovente e struggente addio non riesce a superare il momento ed il grande dolore che prova.

La giovane, ha anche un durissimo scontro con la madre, dove le ricorda che l’ha costretta a sposarsi e sopratutto ad allontanarsi da Maite.

Ma le ansie e le paure per Camino sembrano non finire mai, perchè proprio Maite sembra scomparire nel nulla anche lei.

La donna infatti è da tempo che non le invia più lettere e Camino non riesce a capire come mai.

Camino è davvero triste dopo questi due avvenimenti, e la sua amica Anabel cerca di tenerla occupata e di tirarla su di morale.

Le organizza anche una bellissima festa di compleanno ma Camino non ha nessuna intenzione di festeggiare nulla.

Ma ancora non sà che in questa occasione una bellissima sorpresa le farà ritrovare il sorriso perso, chi arriverà?