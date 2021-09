Il Paradiso delle Signore anticipazioni, Roberto la nasconde da Vittorio; cosa succede nelle prossime puntate della soap italiana.

Il Paradiso delle Signore è ormai un vero e proprio appuntamento fisso per i telespettatori Rai, specie da quando la soap (dopo l’esordio nel 2015) è diventata un appuntamento quotidiano; la rete ha scelto la serie italiana, prodotta da Aurora TV per tenere testa a Beautiful e Una Vita della “concorrenza” Mediaset.

In questo episodio del 16 settembre, previsto per le 15.55, vedremo evolvere ancora di più le trame già introdotto, con una particolare situazione riguardante Roberto e Vittorio.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 16 settembre

Tina è tornata al Paradiso e Vittorio, per caso, ha scoperto il suo grande talento come modella, tanto che alla donna viene proposto di occupare la copertina de Il Paradiso Market.

In questo episodio la figlia di Agnese accetterà l’incarico, per la gioia di Vittorio, che coinvolgerà Roberto nel progetto tornando a lavorare con lui dopo tanti anni. Roberto, felice per questa nuova collaborazione, sta però tenendo segreto a Vittorio il ritorno a Milano di Anna Imbriani (ora mamma).

La donna chiederà aiuto a Roberto, specificando però di mantenere il segreto sulla sua presenza in città. Perché Anna vuole nascondere il suo ritorno a tutti, e soprattutto a Vittorio?

Nel frattempo, il ritorno di Tina ha portato gioia in tutta la famiglia Amato, anche se il suo ritorno in città in solitaria insinua qualche dubbio, negli spettatori come in Agnese, Giuseppe e Salvatore.

Dopo dei primi momenti idilliaci, Tina ha infatti cominciato a comportarsi in maniera molto strana sviando le domande su suo marito e sulla sua carriera, facendo preoccupare e non poco Agnese. Cosa è successo alla sua bambina e dov’è Sandro? Domande a cui prima o poi si avrà una risposta. Ricordiamo che la serie va in onda dal lunedì al venerdì, alle 15.55, su Rai1.