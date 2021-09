Alessandra Amoroso, chi è il suo storico ex: lavora con Maria De Filippi. Perché è finita

Alessandra Amoroso ha chiuso la sua storia d’amore con il suo ex, un noto produttore: ecco chi è e perché è finita con lui.

È ormai passato più di un anno dalla fine della storia tra Alessandra Amoroso e il suo storico ex, ma i rapporti tra loro continuano nonostante la rottura. Ecco i motivi e di chi si tratta.

Alessandra Amoroso è una tra i cantanti italiani più apprezzati. Di tempo ormai ne è passato da quel lontano 2009, quando grazie al talent ‘Amici‘ di Maria De Filippi la Amoroso si è presentata per la prima volta al grande pubblico.

La cantante, oggi, vanta una carriera degna di nota. Molti sono i premi da lei ricevuti: sette Wind Music Awards per le sue vendite, due MTV Awards e un Best Europe South Act. Nonostante la sua ancora giovane età (Alessandra ha 35 anni) ha già calcato diverse volte il palco di Sanremo, ma mai come concorrente. Memorabili sono stati i suoi duetti con i colleghi di ‘Amici’ Valerio Scanu, nel 2012, ed Emma Marrone, nel 2012. Anche nel 2021 la Amoroso è stata ospite d’onore al 71esimo Festival della Canzone, esibendosi durante la quarta serata.

Riguardo la sua vita privata invece la musicista è molto riservata. Attualmente sappiamo che Alessandra è single e molto felice, grazie anche ad un percorso di analisi psicologica che l’ha aiutata a superare efficacemente il trauma del primo lockdown vissuto interamente da sola nella sua casa a Roma. Ma nel suo passato c’è una relazione di lunga durata con un noto produttore televisivo.

Alessandra Amoroso, la storia con l’ex Stefano

Ormai dal momento della loro rottura è passato più di un anno, ma solo recentemente la Amoroso ha voluto rompere il silenzio ed aprirsi su quali siano stati i motivi del loro addio. Lui è Stefano Settepani, produttore televisivo che Alessandra aveva conosciuto proprio dietro le quinte di ‘Amici’. I due formavano una coppia inseparabile ed erano molto affiatati, tanto che sono restati insieme ben 5 anni. Poi è arrivata l’aria di crisi, le prime voci sulla rottura, e la conferma con un annuncio via social.

La musicista ha voluto specificare la natura del rapporto che la lega ancora a Settepani: l’amore è svanito ma l’affetto tra loro è sempre presente. “Io ho accolto la fine di quella relazione, ma non provo rabbia. Non è un fallimento: è un passo in avanti verso la crescita personale che mi fa sentire più pronta magari a un nuovo amore“. Nessun rancore, quindi. “È bello esserci, anche da lontano: i rapporti si modificano, ma è importante che rimanga il bene e la capacità di gioire per chi abbiamo amato“, ha detto la Amoroso parlando degli ex, aggiungendo che bisognerebbe essere felici per loro quando questi si sposano o hanno figli.

Chi è Stefano Settepani

Classe 1976, Stefano è nato a Milano. Poche notizie si hanno su di lui, se non che di lavoro fa il produttore anche televisivo, tant’è che collabora con molti programmi tv. Dal 2001 è entrato a far parte della casa di produzione di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, ‘Fascino Group‘, e così ha lavorato anche per ‘Amici’, dove nel 2015 ha conosciuto Alessandra Amoroso.

