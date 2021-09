Il debutto di Amici21 è sempre più vicino: ecco le anticipazioni della puntata che andrà in onda domenica 19 settembre.

Ormai è ufficiale, le registrazioni delle puntate pomeridiane di Amici21 sono iniziate e Amici News ha già rivelato le anticipazioni relative alla puntata di domenica 19 settembre. Per due puntate infatti, il daytime andrà in onda l’ultimo giorno della settimana e non il sabato, scelta di Mediaset per compensare la mancanza di Scena di un matrimonio. Sembra infatti che il programma condotto da Anna Tatangelo sia in ritardo con le registrazioni.

Ma torniamo alla trasmissione preferita dai giovani: durante la prima puntata, saranno ospiti Alessandro, Deddy e Aka7even, i quali non si esibiranno ma saranno presenti per dare supporto ai nuovi allievi. I professori confermati sono: Raimondo Todaro, Alessandra Celentano e Veronica Peparini per la categoria ballo, mentre per il canto Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Anna Pettinelli.

Entriamo ora nello specifico delle anticipazioni della puntata di domenica 19 settembre!

Anticipazioni puntata 19 settembre 2021

La puntata si aprirà come omaggio all’ex allievo scomparso Michele Merlo, molto amico del ex vincitore Riccardo Marcuzzo e della sua stessa coach Emma Marrone. Maria De Filippi aveva già confermato a luglio che avrebbe voluto dedicare al cantante la prima puntata del programma.

Successivamente i professori cominciano i casting per capire quali saranno i partecipanti di quest’anno: sembra siano già stati assegnati i primi banchi! Alessandra Celentano ha scelto la ballerina Carolina, Raimondo Todaro ha incluso Serena, mentre Veronica Peparini ancora non si è espressa sui presunti futuri allievi. Riguardo la categoria canto: Anna Pettinelli ha dato il banco a Inder e Cristian, Rudy ha scelto per Alex, mentre Lorella Cuccarini si è accaparrata nientepopodimeno che il figlio di Gigi D’Alessio! Il ragazzo si fa chiamare LDA ed è figlio della prima moglie del cantante.

Tra gli ospiti della puntata sono spuntati i nomi di Gerry Scotti, Raoul Bova, Eleonora Abbagnato, Tommaso Paradiso, Roberto Baggio, Martin Castrogiovanni, Linus e Filippo Magnini. Ma ovviamente non poteva mancare all’appello la vincitrice di Amici20 – Giulia Stabile – la quale è stata confermata come ballerina professionista per questa stagione.

Una puntata ricca ed emozionante quindi quella che andrà in onda domenica 19 settembre, le squadre si stanno formando e già i primi banchi sono stati assegnati. Riusciranno i nuovi allievi a farci affezionare come gli ormai iconici partecipanti di Amici20? Staremo a vedere.