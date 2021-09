Il noto talent show condotto da Maria De Filippi sta tornando: scopriamo insieme chi saranno i ballerini professionisti della nuova edizione.

Una delle trasmissioni più amate dai telespettatori da casa sta tornando: il primo appuntamento pomeridiano con la scuola di Amici è previsto per sabato 18 settembre. Quest’anno ci saranno moltissime novità, sia dal punto di vista del format che dal punto di vista dello stesso cast.

Per quanto riguarda i prof che si occuperanno delle new entry, sono stati confermati come ogni anno Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Veronica Peparini ed Anna Pettinelli; Lorella Cuccarini, nella prossima edizione, sarà la terza insegnante di canto e, al suo posto, come prof di ballo è stato scelto Raimondo Todaro. Nuova stagione, nuovi professori e nuovi allievi.

Inoltre, sembra che quest’anno ci sia già terreno fertile per le iconiche discussioni che vedono come protagonista la temibile Alessandra Celentano, la quale è stata soggetto di una ‘polemica social’ proprio contro l’ex marito di Francesca Tocca.

A quanto pare ne vedremo delle belle, ma ora occupiamoci invece dei ballerini professionisti che aiuteranno gli allievi nel loro percorso.

Amici21, ecco chi saranno i ballerini professionisti

La figura del ballerino professionista, all’interno della scuola di Amici, detiene un ruolo importantissimo: sono loro infatti a sostenere moralmente e artisticamente i nuovi allievi che entreranno a far parte del programma. Anche lo scorso anno, importante figura per l’ex allieva Rosa Di Grazia, fu proprio rappresentata da Elena D’Amario, la quale ebbe un forte scontro con Alessandra Celentano per difenderla.

Il percorso infatti, sarà molto difficile. Pochi di loro avranno la possibilità di ottenere l’ambito banco, altrettanti meno arriveranno al serale e solo uno vincerà. Gli allievi hanno quindi bisogno di tutto il sostegno possibile.

Tra i professionisti confermati ci sono sicuramente gli storici Elena D’Amario, Giulia Pauselli, Marcello Sacchetta, Simone Nolasco, Andreas Muller, Francesca Tocca, ma anche i più recenti Spillo, Sebastian e Umberto Gaudino.

Tra i nuovi professionisti, come è già stato confermato ampiamente durante l’estate, ci sarà anche la vincitrice di Amici21, Giulia Stabile. La ballerina italo-catalana ha letteralmente conquistato chiunque sia entrato in contatto con lei, dal pubblico a casa, ai professori, fino ad arrivare alla stessa conduttrice.

Maria De Filippi infatti, è rimasta talmente colpita dalla simpaticissima diciannovenne, che ha deciso addirittura di metterla alla co-conduzione di Tu si que vales! insieme a Belen Rodriguez. Insomma, Giulia Stabile in pochissimo tempo ha già avviato brillantemente la sua carriera e siamo pronti a rivederla presto nella scuola che l’ha resa celebre – questa volta non come semplice allieva, ma come ballerina professionista del programma.