Amici, chi saranno i prof della prossima edizione? Tutti i nomi

La nuova edizione di Amici è pronta a partire, come sempre organizzata e condotta da Maria de Filippi, tra novità fra i prof e conferme.

Anche quest’anno Amici è pronto a sfornare tantissimi talenti e a presentare al pubblico diversi ragazzi vogliosi di mostrare tutte le loro qualità; si partirà con l’appuntamento pomeridiano e poi, come sempre, con la fase serale.

La prima puntata, prevista per il prossimo 18 settembre, sarà tutta dedicata alle presentazioni, sia dei ragazzi che dei nuovi (e vecchi) professori; vediamo insieme chi sarà presente nel corpo docenti di questa nuova edizione del talent show.

Amici, i nomi dei prof della prossima edizione

Lo scorso anno, il corpo docenti è stato composto da Arisa, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano e Veronica Peparini; in molti, come prevedibile, sono stati confermati, mentre altri hanno abbandonato il programma.

Tra gli addii segnaliamo quello di Arisa, che ha deciso di lasciare la cattedra e che sembra pronta a mettersi in gioco scendendo in pista a Ballando con le stelle; il suo posto verrà occupato da Lorella Cuccarini, che lascerà quindi la cattedra di danza per passare a quella di canto insieme alle solite presente Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Il posto della Cuccarini verrà occupato dalla new entry Raimondo Todaro, ex-ballerino di Ballando con le stelle; insieme a lui confermate Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

Il resto del cast del programma sarà composto da ballerini professionisti come Umberto Gaudino, Andreas Müller, Giuseppe Giofrè, Elena D’Amario e Giulia Pauselli, volti noti e amati dal pubblico.

Grande novità in questo senso è invece il ritorno di Luca Zanforlin, che tanto ha dato al programma in precedenza sia come autore che come voce dei pomeridiani e della fase serale. Tutto pronto, dunque; a questo punto, non ci resta che conoscere i nuovi talenti.