Luciana Littizzetto la conosciamo tutti, ma avete mai visto la figlia? Ecco chi è la bella ragazza legata alla conduttrice, attrice e comica.

La la Littizzetto, vista la sua presenza fissa in tv nel corso degli anni, la conosciamo ormai benissimo; per anni è stata protagonista con Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3, ma prima aveva già partecipato a tantissimi programmi prestigiosi come Zelig, Maurizio Costanzo Show, Le Iene.

Donna dal talento artistico poliedrico, ha avuto esperienze cinematografiche e televisive come attrice, così come da doppiatrice; della sua vita privata si sa però sempre poco, essendo molto riservata. Conoscete sua figlia? Ecco chi è la giovane.

Luciana Littizzetto, chi è la figlia Vanessa

Dopo 21 anni di relazione, la Littizzeto si è recentemente lasciata col suo storico compagno, Davide; i due però sono ancora legati grazie ai due figli d’origine macedona che hanno adottato, Vanessa e Jordan.

22enne, Vanessa, a detta della stessa madre, è molto diversa da Luciana; ha già un fidanzato stabile e sogna una famiglia. Tutto il contrario di ciò che voleva la Littizzetto alla sua età: “Lei è molto diversa da me, io ero più da principi grigi” ha spiegato la conduttrice in un’intervista, contenta però che i due ragazzi non le somiglino, perché “sono bellissimi”.

Vanessa, adottata all’età di 12 anni (mentre Jordan ne aveva solo 9) si è laureata all’Accademia delle Arti di Torino, prendendo poi un diploma anche all’Istituto Europeo di Design in Digital comunication Strategy.

Appassionatissima di arte, è un’artista e spesso pubblica alcune delle sue opere su Instagram, dove è seguitissima; sono infatti più di 10 mila i followers della giovane, che continua a vivere a Torino ed è amatissima dalla sua mamma.

Oltre all’arte, Vanessa ama tantissimo gli animali, in modo particolare i cani; in famiglia c’è anche infatti la cagnolina Gigia.