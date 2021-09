Fabio Cannavaro, avete mai visto la figlia Martina? Chi è la splendida 20enne FOTO

L’ex giocatore Fabio Cannavaro, ora allenatore, ha una splendida figlia, Martina. L’avete mai vista? Ecco chi è la splendida 20enne

Fabio Cannavaro ci ha fatto sognare durante i Mondiali di calcio del 2006. L’ex capitano dell’Italia ha conquistato i cuori dei tifosi, lasciando un segno indelebile nel calcio italiano. Ora fa l’allenatore e ha una famiglia. Conoscete sua figlia Martina? Ecco chi è.

Appese le scarpette al chiodo, Fabio Cannavaro ha lasciato il campionato italiano per trasferirsi in Cina, dove fa l’allenatore di calcio. Oggi è seguito dalla sua famiglia che lo ha raggiunto in Asia, ma conoscete sua figlia Martina? Ecco chi è.

Ecco chi è Martina, la figlia di Fabio Cannavaro

Fabio Cannavaro lo conosciamo tutti, ex calciatore che giocato soprattutto nella Juventus e, in particolar modo, uno degli eroi di quel meraviglioso mondiale del 2006. Considerato uno dei migliori difensori nella storia del calcio, Fabio Cannavaro ha deciso di diventare un allenatore e ora è in Cina.

Oggi, infatti, Cannavaro allena i ragazzi del Guangzhou e si trova spesso a far crescere giovani talenti. Ma Fabio Cannavaro è anche un padre di famiglia e insieme a sua moglie sta facendo crescere i suoi figli. Conoscete Martina? Figlia di Fabio Cannavaro.

Nell’ultimo periodo, infatti, è cresciuta l’attenzione del web per Martina Cannavaro, figlia di Fabio. La bella Martina è la secondogenita, nata dal matrimonio di Fabio Cannavaro e la sua attuale moglie Daniela.

Martina è attivissima sui social ed è infatti molto seguita. Riesce a conquistare la scena grazie anche alle belle foto che pubblica, dove sfoggia il suo look meraviglioso oltre alla sua straordinaria bellezza.

Martina è fidanzata con Achille Tagliamonte, professionista noto nel settore alberghiero, figlio d’arte dei proprietari del “Rigatoni”, nel cuore di Formentera. Infine, Achille è il proprietario di un bed and breakfast di lusso a Napoli.