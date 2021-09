Ilary Blasi, svelato il nome bomba del primo concorrente di Star In The Star

Svelato a sorpresa il concorrente del programma di Ilary Blasi, Star in The Star. Edizione rovinata o indiscrezione voluta?

Svelato il concorrente ed effetto sorpresa rovinato per Star in The Star, programma condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Il nome ufficiale è stato svelato in maniera rocambolesca e ora lo Show potrebbe essere a rischio.

Il nome circola da un po’ ed è ormai certo che si tratti del primo concorrente ufficiale che parteciperà al talent show, adattamento della versione tedesca “Big Performance – Wer ist der Star in Star?”. In tanti ora si chiedono se l’inizio del programma è rovinato e quali siano le reazioni di Ilary Blasi.

Ecco chi è il primo concorrente di Star in The Star

Il nuovo programma di Canale 5 parte con il botto, ma forse non è una bella notizia per Ilary Blasi. L’edizione dello show è infatti al centro della scena a causa di un inconveniente non indifferente. Da alcuni giorni è stato diffuso quello che poi si è rivelato essere il primo concorrente ufficiale.

Il nuovo programma di Canale, Star in the Star, che verrà condotto e presentato da Ilary Blasi, è un talent show in cui alcuni Vip si sfideranno tra di loro impersonando i grandi della musica italiana e mondiale. Nonostante i nomi dei partecipanti sarebbero dovuti rimanere segreti, alcune indiscrezioni hanno rivelato l’identità di un famoso personaggio che parteciperà al talent.

La bella presentatrice, Ilary Blasi, pur non conoscendo nemmeno lei i nomi dei partecipanti, è prontissima ad iniziare l’edizione del talent, ma evidentemente non si aspettava questo inconveniente. Una delle caratteristiche principali del programma sarà, appunto, la segretezza. Ma chi è il personaggio svelato?

Secondo un’indiscrezione rivelata da Davide Maggio, il primo partecipante all’edizione di Star in the Star sarà Adriano Pappalardo. Famoso cantante dalla voce ruvida e potente, protagonista della scena negli anni Settanta e grande personaggio del mondo dello spettacolo.

“Se pure Ilary Blasi è all’oscuro di tutto – ha dichiarato Davide Maggio – noi vi riveliamo chi è in pole position per prendere parte allo show.” Secondo Maggio, Pappalardo sarà interprete di personaggi come Michael Jackson, Zucchero e Baglioni. Insomma, resta da vedere come l’abbia presa la bella Ilary Blasi e se, questa rivelazione, sia davvero un danno alla trasmissione o un’occasione per farsi conoscere.