Riconoscete la diva della tv quando aveva solo 16 anni? Oggi ne ha 64 ma è comunque bellissima nonostante il passare degli anni.

Conduttori, conduttrici, attori, attrici, showgirl e showman; siamo abituati a vederli costantemente in tv, ma probabilmente vedendoli così spesso non ci accorgiamo del tempo che passa.

Moltissimi volti noti del mondo dello spettacolo di oggi hanno iniziato la carriera da giovanissimi, anche in ruoli diversi dai quali siamo abituati a vederli oggi; c’è dunque curiosità nel sapere cosa facevano e come erano tanti anni fa. Riconoscete questa splendida ragazza di 16 anni? Ora è una diva della tv.

Chi è la giovane? Regina di Mediaset

Ebbene, nella foto che avete visto era solamente una sedicenne, con già tanti sogni nel cassetto che poi, come abbiamo potuto vedere, ha realizzato probabilmente quasi tutti.

La giovane è lei, proprio Barbara D’Urso, regina incontrastata delle reti Mediaset di questi ultimi anni; di lì a poco, sul finire degli anni ’70 (a vent’anni circa) avrebbe esordito come showgirl su Telemilano, per poi sbarcare sulla Rai (dove fece scalpore col ballo in topless per Stryx, nel ’78).

Cosa è successo dopo poi lo sappiamo bene: il debutto al cinema come attrice, la presenza a diversi varietà e poi il grandissimo successo con la serie televisiva La Dottoressa Giò, andata in onda anche recentemente (nel 2019) con nuove puntate.

La prossima stagione televisiva vedrà ancora la D’Urso protagonista, anche se con sicuramente meno spazio a disposizione rispetto ai precedenti anni; dal 6 settembre condurrà ancora Pomeriggio Cinque, nella consueta fascia pomeridiana dalle 17.30 alle 18.40 circa.

Rivoluzione anche nei contenuti: meno spazio per il gossip e per tutto quello che è stato etichettato come puro “trash” e più focus sull’informazione e sulla cronaca, con spazio anche per elementi di costume e società, attualità ed esclusive.- Una “Carmelita” ridimensionata, ma che comunque, ancora una volta, ci sarà.