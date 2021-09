Ambra Angiolini si confessa apertamente e ammette: “Lui è stato il primo…”. Le parole dell’attrice e conduttrice.

Recentemente, abbiamo visto Ambra Angiolini al timone del Concerto del Primo Maggio, che ha ospiato il discorso scandaloso di Fedez; in questi ultimi tempi però, l’Angiolini preferisce restare lontana dai riflettori, godendosi pienamente la sua storia d’amore con Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che proprio grazie ad Ambra ha ritrovato stabilità sentimentale (dopo aver lasciato Gloria Patrizi, ex-valletta e modella nonché playmate di Playboy Italia).

Prima di Max però, Ambra ha avuto un altro grandissimo amore: Francesco Renga, con cui ha avuto una lunga storia d’amore dal 2004 al 2015, con tanto di due figli. Ecco perché il cantautore bresciano è stato il primo.

Ambra Angiolini, il retroscena su Francesco Renga

Parlando liberamente a Verissimo, ospite della padrona di casa Silvia Toffanin, l’Angiolini ha spiegato il perché Francesco Renga sia stato per lei “il primo”, e del legame che ancora oggi hanno i due.

Il cantautore bresciano è stato infatti il primo ragazzo presentato ufficialmente alla famiglia; un evento importante per l’attrice, considerando come abbia sempre subito negativamente l’estrema gelosia del padre.

Nonostante la separazione, i due sono comunque rimasti in ottimi rapporti, tanto che proprio in questi ultimi tempi, durante la pandemia, hanno deciso di raccogliere fondi per Brescia, “Leonessa d’Italia”, una delle città del nostro paese più colpite dal COVID-19.

Ora lei è felicissima con Allegri, nonostante ora abbia sicuramente meno tempo da passare con lui, che è tornato nuovamente alla guida della Juventus dopo una lunga pausa dai campi di gioco; Renga resta un capitolo importantissimo della sua vita, ma del passato.

Al momento, l’Angiolini è impegnata sul set de Le fate ignoranti – La serie, ispirata all’omonimo film e diretta dal regista Ferzan Ozpetek; gli otto episodi saranno disponibili in streaming nel 2022 nella sezione Starz di Disney+.