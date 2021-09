Elisabetta Gregoracci e Briatore, dopo anni la verità: perchè hanno divorziato

Una storia d’ amore che ha sicuramente fatto molto discutere, ancor più dopo le rivelazioni fatte da Elisabetta durante la partecipazione al Grande Fratello Vip.

Flavio Briatore è un noto e potente imprenditore che negli anni, oltre ad aver collezionato tesori, si è guadagnato relazioni con personaggi del mondo dello spettacolo di fama internazionale.

Tutto questo naturalmente prima di conosce Elisabetta: è stato legato, infatti, alla “Venere Nera”, la top model Naomi Campbell e con la altrettanto modella Heidi Klum, da cui ha avuto la figlia Leni.

Ma è stata proprio la nostrana Elisabetta Gregoracci a rubargli il cuore tanto da convincerlo a lasciare i giri mondani da scapolo e a mettere su famiglia. Nonostante i 30 anni di differenza, che all’ epoca avevano fatto molto discutere la coppia ha vissuto 10 anni di matrimonio.

Dal loro amore, apparentemente perfetto, è nato il loro unico figlio Nathan Falco arrivato nel 2010 al quale entrambi i genitori sono molto legati.

Ma dopo un vita “da copertina” tra lusso sfegatato e bella vita i due hanno deciso di separarsi giustificando l’ accaduto con un generico “incompatibilità di carattere”, che non ha mai del tutto convinto i fan.

Dopo anni ecco la verità sulla fine della storia

A distanza di anni ancora si discute circa le cause che hanno portato alla rottura di una delle coppie più potenti a livello italiano e non solo. Le risposte, anche se tardi, cominciano ad affiorare.

Si era sempre ipotizzata l’ infedeltà di lui, il quale avrebbe scambiato dei messaggi piccanti con una sua collaboratrice che sono stati “beccati” proprio dalla moglie. Ma è proprio lei, Elisabetta, mentre concorreva all’ interno della casa del Grande Fratello a lasciarsi andare a maggiori dettagli.

Tra le cause che avrebbero portato alla fine della storia vi sarebbe il carattere “cinico” di Flavio, che durante il funerale della suocera, avrebbe lasciato sola Elisabetta per andare ad inaugurare una serata in discoteca.

La Gregoracci, proprio a causa di questo lato caratteriale, si sarebbe sentita sola e a sua volta, avrebbe trovato conforto altrove, anche se lei ha sempre smentito di aver tradito Briatore.

Tuttavia i due oggi sembrano avere voltato pagina: Elisabetta gode di proprietà, titoli e un assegno di mantenimento cospicuo da parte dell’ ex marito, che le era anche stato rinfacciato da questo in risposta alle accuse mosse dalla Gregoracci durante il Gf Vip.

I due oggi sarebbero comunque in ottimi rapporti, come dimostran gli scatti che continuano a pubblicare come una famiglia felice sui propri social.

