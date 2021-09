Aurora Ramazzotti, addio a Goffredo: chi è e che lavoro fa il 25enne

Aurora Ramazzotti è tornata single e ha detto addio a Goffredo. Ecco chi è il suo ormai ex fidanzato e che lavoro fa il 25enne

Certi amori regalano emozioni, a volte durano per sempre, altre volte finiscono. Deve essere successo questo ad Aurora Ramazzotti che ha detto addio a Goffredo suo (ex) fidanzato. Secondo molte indiscrezioni, infatti, la figlia del famoso cantante è tornata single.

I due si sarebbero lasciati e Aurora avrebbe deciso di terminare la relazione con il suo ormai ex fidanzato. In tanti però si chiedono chi è Goffredo, non avendo la stessa popolarità di Aurora. Ecco chi è Goffredo e che lavoro fa il ragazzo 25enne.

Chi è Goffredo, ex fidanzato di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti è single. A dare l’annuncio è il prestigioso settimanale “Chi” che parla di relazione giunta al capolinea tra la figlia del famoso cantante italiano e il giovane Goffredo. In tanti, però, non conoscono bene l’ormai ex fidanzato della Ramazzotti e vorrebbero saperne di più.

Goffredo Cerza è un ragazzo molto riservato e di lui non si hanno molte informazioni. Si può sicuramente affermare che Goffredo Cerza è classe 1996 ed è un ingegnere elettronico. Vive a Londra e, ovviamente è l’ex fidanzato di Aurora Ramazzotti.

Qualche informazione in più riguarda gli studi del giovane: Goffredo si è laureato in ingegneria Elettronica al Marymount International School Rome. Terminati gli studi, si trasferisce a Londra dove continua i suoi studi in Engineering with Management presso l’University of London. Successivamente consegue con successo un Master in International Business.

Oggi Goffredo Cerza lavora come coach online. Il giovane, infatti, ha deciso di trasformare la sua passione per il fitness in un vero e proprio lavoro, diventando un fitness coach online. Il suo sito e app di fitness “kingcerzfitness” è molto famoso in quanto permette di realizzare dei veri e propri programmi di allenamento. Qui la pagina Instagram.

Aurora Ramazzotti e Goffredo si sono ufficialmente fidanzati nel 2017 dopo essersi conosciuti proprio a Londra, città in cui vive e lavora Goffredo. Il giovane ha subito avuto l’approvazione dei genitori, in particolare di Michelle Hunziker che ha anche rilasciato dichiarazioni positive sulla coppia.

Adesso qualcosa deve essersi rotto e, secondo quanto riporta “Chi”, i due si sarebbero lasciati. Troppo strano infatti il silenzio sui social, con l’ultima foto postata insieme risalente a circa un mese fa. Inoltre, pare che i due abbiano passato le vacanze in due posti diversi.