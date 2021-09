Una Vita anticipazioni: dramma per i Dominguez, sconforto e incredulità

Una Vita, anticipazioni delle prossime puntate; incredulità e sconforto per i Dominguez a causa di un nuovo dramma che vivranno.

In Spagna la soap si è conclusa, ma in Italia ci sono ancora tantissime puntate di Una Vita da poter vedere, come sempre nella consueta fascia oraria delle 14.10 su Canale 5.

Al momento, le trame maggiori vedono coinvolti Felipe e Genoveva, protagonisti di una battaglia senza esclusione di colpi; mentre Felipe dovrà difendersi dagli attacci della dark lady di Acaçias però, gli altri personaggi dovranno affrontare i loro problemi.

Una Vita anticipazioni, nuovo dramma per i Dominguez

I Dominguez sono sicuramente una delle famiglie più amate di Acaçias, nonostante non siano degli abitanti “storici” del quartiere; la simpatia e l’umiltà di entrambi ha conquistato tutti, ma purtroppo José e Bellita dovranno affrontare un nuovo dramma.

Proprio dopo l’arrivo della notizia della gravidanza di Cinta, José incoraggerà Bellita ad incidere un nuovo disco e, in un brano, verrà coinvolto niente meno che Jacinto col suo celebre grido da pastore!

Bellita è preoccupata dell’accoglienza della critica, che però pare apprezzare l’audacia e il tentativo di rinnovarsi della cantante; il disco sarà un successo e Bellita si troverà a firmare copie per tutti i vicini.

Purtroppo però, la situazione idilliaca dura poco perché, poco dopo , Bellita si accorge di avere un problema alla gola; inizialmente pensa non sia nulla di grave, ma quando continua ad avere fastidi abusa di un unguento consigliatole da un guaritore di Cabrahigo, ma la situazione peggiora.

A questo punto, anche in vista delle sue esibizioni, Bellita mette al corrente José della situazione ed entrambi si dirigono subito dal dottore; lo stato delle corde vocali della donna, secondo la diagnosi, non è delle migliori.

Vista la situazione, José si prepara al peggio e pensa di annullare le esibizioni di Bellita, ma proprio in quel momento arriva un luminare ad Acaçias che dà nuove speranze alla coppia.