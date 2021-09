Tina Cipollari avrebbe confessato durante una delle registrazioni di Uomini e Donne di essere tornata single; perché è finita con Vincenzo.

La nuova edizione di Uomini e Donne è pronta a partire, sia col trono classico sia col trono over; tutto pronto quindi affinché dame e cavalieri si mettano in gioco alla ricerca del grande amore.

In studio, come sempre, ci sarà anche Tina Cipollari, nonostante il matrimonio con Vincenzo fissato per marzo aveva messo in dubbio la sua presenza; alla fine comunque, il matrimonio non si farà perché la Cipollari sembra essere tornata single. Ecco perché i due si sono lasciati.

Tina Cipollari di nuovo single, perché è finita con Vincenzo

La voce circola già da qualche giorno e, col passare del tempo, arrivano sempre più conferme; Tina sembra essere tornata single. La Cipollari sembrava felice con Vincenzo, tanto da essere pronta a sposarsi; qualcosa però tra i due si è rotto.

Durante una delle registrazioni di queste prime puntate di Uomini e Donne, la Cipollari avrebbe dichiarato in studio di essere tornata single; a riportarlo ora Isa e Chia, che avrebbero avuto conferme dirette da una loro amica ospite in studio fra il pubblico.

L’opinionista aveva già rotto con l’imprenditore lo scorso anno, salvo poi ricominciare la relazione; ci si chiede ora però cosa abbia spinto i due a separarsi di nuovo. Stando a quanto emerge, Vincenzo avrebbe un’altra donna e i fan già si chiedono chi possa essere; di sicuro, la storia uscirà nel corso del programma e darà sicuramente il via a tantissime discussioni.

A confermare il matrimonio saltato anche Amadeo Venza, tramite il suo profilo Instagram: “L’opinionista più tosta della tv torna single” le parole di Venza, che sembrano fugare ogni dubbio. Ci sarà presto qualcun altro che riuscirà a far riprendere Tina da questa delusione amorosa?