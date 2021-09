Emma Marrone risponde sui social con una cannonata all’ex Stefano de Martino e si pronuncia anche su Belen. Ecco quello che ha detto

Sembra non finire mai la vicenda che ha visto protagonisti Emma Marrone, Stefano de Martino e Belen Rodriguez. Sui social la bella Emma ha risposto con una cannonata all’ex Stefano de Martino e si è pronunciata anche su Belen Rodriguez.

Emma ha infatti lanciato una cannonata all’ex Stefano de Martino rispondendo a chi le chiedeva ancora delucidazioni sulla sua vecchia storia d’amore con il ballerino. La cantante, senza peli sulla lingua, ha risposto in maniera schietta e si è pronunciata anche su Belen.

Emma Marrone, cannonata all’ex Stefano de Martino

Sembra una storia d’amore finita che, in realtà, non è mai finita. Il gioco di parole è d’obbligo se pensiamo alla vecchia relazione tra Stefano De Martino ed Emma Marrone. Nonostante siano passati più di 10 anni, in tanti ancora si chiedono perché sia finita e cosa ne pensi Emma.

Alcuni fan, infatti, hanno rivolto alcune domande alla cantante riguardo la sua vecchia storia d’amore con di Martino che aveva fatto innamorare i fan. La bella Emma non ha avuto alcun timore a dare la sua risposta e ha lanciato una cannonata verso il suo ex fidanzato.

Alla domanda di una fan che gli chiedeva se la bella Emma ha perdonato Belen Rodriguez (accusata di aver “soffiato” Stefano de Martino alla cantante salentina), Emma ha risposto dicendo: “Assolutamente sì”, aggiungendo che in realtà non deve “perdonare lei semmai, perché non ha fatto niente di male”.

Quel “semmai” è una vera e propria cannonata nei confronti di Stefano de Martino. Nonostante in tanti diano per scontato che la relazione tra Emma e Stefano sia finita a causa di Belen, in realtà non è così. Le responsabilità, infatti, sarebbero più del ballerino napoletano, ed Emma ha lanciato una piccola frecciatina.

Nonostante questo episodio particolare e simpatico, da quello che riferiscono numerose fonti il rapporto tra Emma e Stefano de Martino sarebbe migliorato molto. Tra i due, infatti, non c’è alcun rancore e il rapporto è molto buono.