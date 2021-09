Che Dio Ci Aiuti spoiler: i clamorosi addii e le new entry della prossima stagione

É una delle fiction più amate della Rai. Ecco gli spoiler di Che Dio Ci Aiuti e i clamorosi addii e new entry della prossima stagione

Che Dio Ci Aiuti è sicuramente una delle fiction più amate tra quelle andate in onda sulla Rai. Oggi sono spuntati alcuni spoiler che parlano di clamorosi addii e di new entry per quella che sarà la prossima stagione della fiction.

La serie tv Che Dio Ci Aiuti è infatti in attesa di iniziare le riprese per la prossima stagione e i protagonisti sono pronti a interpretare i personaggi della fiction. Ma spuntano diversi spoiler che anticipano quelli che saranno le new entry della serie e alcuni incredibili addii. Ecco quali sono.

Che Dio Ci Aiuti, ecco gli spoiler su i clamorosi addii e new entry

Le storie sulla vita quotidiana di Suor Angela e degli altri protagonisti stanno per tornare, ma non senza colpi di scena. Alcuni spoiler si sono diffusi sul web e parlano di importantissime e clamorose novità su quelli che saranno gli addii di alcuni attori e new entry di nuovi personaggi.

LEGGI ANCHE –> ILARY BLASI, SVELATO IL NOME BOMBA DEL PRIMO CONCORRENTE DI STAR IN THE STAR

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, ci sarebbero dei grandi cambiamenti in arrivo sul set di Che Dio Ci Aiuti. Tra questi anche alcuni inaspettati addii e numerosi nuovi arrivi di personaggi interessanti. A rivelarlo sono alcuni spoiler di cui vi parliamo subito.

Tra i clamorosi addii spoilerati da alcune indiscrezioni ci sarebbe quella di Diana del Bufalo. La bella attrice, che nella serie tv interpreta il personaggio di Monica Giulietti, ha appena ritrovato l’amore per Nico, facendo appassionare i telespettatori e sognare i fan. Ma potrebbe essere proprio il suo personaggio ad essere cancellato dalla serie tv. Per ora non ci sono annunci ufficiali, ma pare essere una possibilità molto concreta.

Un altro attore che potrebbe lasciare la serie sarebbe Francesca Chillemi, nel ruolo di Azzurra. La novizia suora potrebbe sparire dal cast, per via dei suoi prossimi impegni di lavoro. In tanti, infatti, parlano di una sua futura collaborazione per un film con Can Yaman.

LEGGI ANCHE –> ETÀ, STUDI, MARITO, FIGLI COMPAGNO: TUTTO SULLA MADRINA DEL FESTIVAL DI VENEZIA

Ma la notizia più clamorosa è sicuramente quella che parla dell’addio di Elena Sofia Ricci. La presenza del personaggio principale della serie sarebbe stata messa in discussione da numerose fonti. La stessa attrice ha dichiarato che: “Con Suor Angela, almeno per adesso basta”.