Vita privata e curiosità su Serena Rossi, madrina del Festival Di Venezia. Età, studi, figli e compagno. Ecco chi è la bella conduttrice

Serena Rossi, la bellissima conduttrice di Rai 1 sarà la madrina del Festival di Venezia. la presentatrice di Canzone Segreta è sulla cresta dell’onda e continua ad accumulare successi in carriera. Ma conoscete la sua vita privata?

In questo articolo vi raccontiamo chi è Serena Rossi e vi diciamo tutto sui suoi studi, sul marito i figli e l’attuale compagno. La bella conduttrice è al centro della scena e sapere di più sulla sua vita privata sarà molto utile per i fan che la seguiranno durante la prossima stagione.

Serena Rossi, ecco chi è la prossima madrina del Festival di Venezia

La prossima conduttrice e madrina del Festival di Venezia ha raggiunto la notorietà grazie alle sue famose abilità poliedriche. Serena Rossi, infatti, è un’attrice di grande talento, ma ha anche grandi abilità canore e grande simpatia, oltre ad essere una splendida conduttrice.

L’attrice, infatti, ha raggiunto grande notorietà grazie alla sua interpretazione nel film dedicato a Mia Martini “Io sono Mia”, dove si sono apprezzate le sue abilità canore e la grande capacità di recitazione. Ma ecco qualche informazione sulla sua vita privata.

Serena Rossi nasce a Napoli nel 1985 (oggi ha 35 anni). Finiti gli studi, si diploma e prende la maturità linguistica. Appassionata di tv e spettacolo fin da bambina, esordisce come cantante nel musical “C’era un volta…Scugnizzi”, nel 2002.

Solo un anno dopo inizia la sua carriera d’attrice nella soap “Un Posto al Sole”. Raggiunge grande notorietà nel 2019 grazie alla sua interpretazione da protagonista nel film “Io sono Mia” e nel 2021 come conduttrice di “Canzone Segreta”.

Nel 2008 Serena Rossi inizia una relazione d’amore con un suo collega, Davide Devenuto, conosciuto sul set di “Un Posto Al Sole”. L’uomo è nato nel 1972 e, come già detto, è un attore. I due hanno dato alla luce un figlio, Diego, nato nel 2016. Nel 2018, Davide, in diretta a Domenica In, ha fatto una proposta di matrimonio a Serena Rossi, ricevendo un caloroso “Sì” in diretta tv.