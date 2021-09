Eros Ramazzotti choc sull’ex moglie Michelle Hunziker: “A letto non lo faceva mai”

La celebre coppia televisiva si è separata nel 2002 e si è divorziata ufficialmente nel 2009, ma solo ora vengono a galla alcuni retroscena.

Il pubblico ancora ricorda la coppia Eros Ramazzotti-Michelle Hunziker con grande affetto: i due si erano conosciuti negli anni 90 durante un concerto di lui e solo dopo appena tre anni da quell’ incontro sono convolati a nozze.

Una storia che aveva fatto sognare i fan: lui un cantante in piena ascesa, lei una giovanissima e attraente modella di origini svizzere. Dal loro amore è nata Aurora che oggi segue le orme della madre in tv.

Oggi Michelle avrebbe trovato il suo equilibrio con Tommaso Trussardi che l’ ha resa di nuovo mamma di due splendide bambine, mentre Eros si è separato da Marika Pellegrinelli dalla quale ha avuto anch’ egli due bimbe.

Dopo tanti anni dalla rottura, la coppia ancora risulta una delle più chiacchierate e solo oggi vengono svelati alcuni retroscena, come quello detto da Michelle ospite di Verissimo circa le cause della fine della storia.

La bellissima conduttrice ha, infatti, affermato che in quegli anni era stata plagiata da una Setta e alla domanda di Eros di scegliere tra lui e loro lei a scelto loro.

Tuttavia vi sono altri dettagli che stanno via via riaffiorando circa la coppia questa volta da parte di Ramazzotti che ha lasciato il duo comico Pio e Amedeo di stucco.

Eros e la verità su Michelle: “A letto non lo faceva mai.”

Eros Ramazzotti è raro vederlo ospite di qualche format a parlare di sè. E invece siamo riusciti a vederlo con piacere partecipare al programma irriverente e campioni di incassi, “Felicissima sera”, condotto da Pio e Amedeo.

Nell’ occasione il duo comico e “spudorato”, meglio conosciuti per la trasmissione “Emigratis“, ha incalzato Eros con varie domande tra cui alcune sulla ex moglie. In particolare gli è stato chiesto perchè Michelle ridesse sempre.

Eros, in imbarazzo ha risposto: “Mi stai mettendo in difficoltà, non lo so, perchè non lo chiedi a lei [..] però a letto non rideva. Eh no, lì non rideva”.

Con questa battuta Eros ha dimostrato di essere molto autoironico e sicuramente ha lasciato di stucco Pio e Amedeo, difficilmente impressionabili.