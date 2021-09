Oltre ad apprezzare Zlatan Ibrahimovic sul campo, vi siete mai chiesti chi è la moglie del campione svedese? Uguale alla Leotta.

Zlatan è Zlatan, e ormai lo conosciamo tutti benissimo. A quasi quarant’anni (da compiere tra qualche settimana) Ibrahimovic continua a giocare a grandi livelli ed è prontissimo a rientrare, dopo l’infortunio, per cominciare la nuova stagione col suo Milan.

L’età avanza, certo, ma la classe rimane la stessa e finché il fisico glielo permetterà Zlatan, da guerriero qual è, non mollerà di certo e continuerà a giocare. Da tanti anni ammiriamo i suoi gol sul campo di Calcio, ma sapete con chi condivide la vita? Ecco la moglie del calciatore, uguale alla Leotta.

Zlatan Ibrahimovic, chi è la moglie Helena Seger

Solo lo scorso inverno, in molti hanno parlato di un possibile flirt fra il calciatore e Diletta Leotta, giornalista sportiva e volto di Dazn; da lì, è iniziata la stagione che ha visto la Leotta al centro del gossip per il bacio con Ryan Friedkin (vice-presidente della Roma) e poi per la relazione con Can Yaman.

Il presunto flirt ha fatto ancora più scalpore perché la conduttrice catanese assomiglia tantissimo alla storica moglie di Zlatan, Helena Seger; la donna, più grande di lui di undici anni, è legata sentimentalmente al calciatore da vent’anni e insieme a Ibrahimovic ha due figli, Maximilian e Vincent.

Proprio per dedicarsi alla famiglia, la Seger ha deciso di lasciare il suo lavoro da modella; d’altronde, la donna ha un fisico perfetto che sfoggia ancora al giorno d’oggi nonostante l’età.

Biondissima come la Leotta, alcuni lineamenti del viso ricordano proprio la catanese, nonostante i diversi paesi d’origine e l’età. A prescindere dal gossip, Ibra e la moglie sono molto uniti e, tra poco, potranno affrontare insieme l’addio al Calcio di Zlatan; sempre se uno come Ibrahimovic decide di attenersi alle normali leggi del tempo, ovviamente!