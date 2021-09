Che Silvio Berlusconi abbia costruito un vero e proprio impero è evidente agli occhi di tutti. Ma sapete a quanto ammonta il suo patrimonio?

Silvio Berlusconi, nel corso della sua lunga e controversa carriera, è riuscito a costruire un vero e proprio impero finanziario, partendo dal mondo della televisione fino ad arrivare al panorama politico italiano. Mediaset – conosciuta un tempo come Fininvest – conta una miriade di programmi televisivi diversi, condotti da personaggi che ormai sono diventati dei veri e propri volti simbolo del piccolo schermo.

Non contento del successo che stava ottenendo a livello di intrattenimento, nel 1994 Berlusconi fonda il suo partito politico Forza Italia, che lo vedrà protagonista per oltre vent’anni. Accusato di frode, mafia, riciclaggio di denaro e di aver avuto rapporti sessuali con minorenni, Berlusconi è riuscito a scampare ad ogni singola sentenza e, ad oggi, circola felice e sereno godendosi l’indistruttibile impero finanziario che ha costruito nel corso degli anni.

Tutte le sue proprietà sono controllate dai figli dell’ex premier, Mediaset ad esempio è nelle mani di Piersilvio Berlusconi, mentre Fininvest è stata per anni capeggiata dalla figlia Marina – oggi direttrice della casa Mondadori. Berlusconi è praticamente ovunque.

Quanto guadagna quindi l’ex Presidente del Consiglio? Scopriamolo insieme.

Il patrimonio di Silvio Berlusconi è letteralmente infinito

Silvio Berlusconi è uno degli uomini più ricchi al mondo: solo nel 2020 ha dichiarato al fisco l’enorme cifra di 47 milioni di euro, guadagnati in un solo anno! Facendo un’analisi degli ultimi anni, il buon vecchio Silvio ha guadagnato le seguenti cifre: più di 48 milioni nel 2017, stessa cifra nel 2019, e nello scorso anno più di 47 milioni (attenzione! un milioncino in meno rispetto all’anno precedente).

Ad oggi, Silvio Berlusconi gode di un patrimonio che si aggira intorno agli 8 MILIARDI di euro! Un vero e proprio impero di cui beneficia non solo l’ex Premier, ma anche gli stessi pupilli del Leader di Forza Italia.

Oltre ai tanti soldini in tasca, Silvio Berlusconi possiede anche un enorme impero immobiliare: è proprietario di tre fabbricati a Milano, di Villa Campari e di due magioni ad Antigua e Lampedusa, il tutto sommato a Villa Maria, dimora dove alloggiava insieme all’ex fidanzata Francesca Pascale.

Ma non è finita qui: il re di Mediaset possiede anche tre imbarcazioni extralusso e un gran numero di ‘pacchetti titoli’, i quali gli fanno guadagnare dai 2 ai 5 milioni l’uno. Insomma, niente male come risultato, anche se i traguardi ottenuti non siano stati raggiunti proprio onestamente…