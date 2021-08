Michelle Hunziker è sempre stata bellissima, ma anche lei sembra aver ceduto al “ritocchino”: com’era da giovane e come è ora dopo la presunta chirurgia.

Michelle la conosciamo ormai bene da tantissimi anni; biondissima, solare e sensuale, capace di incantare il pubblico prima come modella agli esordi (con tanto di calendari), poi come conduttrice in tv.

Tra l’esordio in Rai e poi la grande carriera in Mediaset, la conduttrice e showgirl svizzera non si è fatta mancare nulla; visto il suo fascino, ha conquistato diversi uomini tra cui Eros Ramazzotti (sposato alla soglia degli anni ‘2000, da cui poi si è divorziata) e Tommaso Trussardi, suo attuale marito.

Nonostante la sua nota bellezza però anche la Hunziker, secondo alcuni, ha ceduto al “ritocchino”: com’era prima della chirurgia e come invece è ora la conduttrice.

Michelle Hunziker, prima e dopo il “ritocchino”

Nel corso degli anni, dai vent’anni a oggi che ne ha più di quaranta, Michelle è sicuramente cambiata; gran parte della “colpa” va ovviamente al tempo, che in molti casi però porta addirittura una maggiore bellezza.

Secondo molti però, la Hunziker avrebbe fatto uso della chirurgia estetica per diversi “ritocchini”, come si è solito chiamarli nel mondo dello spettacolo; lei ha sempre smentito, arrivando anche a scherzare sulle varie “accuse” che le sono fatte (in ultima, di indossare una dentiera) e dichiarando di non aver mai fatto ricorso ad interventi.

Molti parti del suo corpo fanno però riflettere in molti: su tutti il suo décollété, così perfetto da non sembrare vero (e infatti, per alcuni, se lo sarebbe rifatto). Dopo la quarantena, il chirurgo Giacomo Urtis avrebbe notato addirittura una taglia in più rispetto al normale.

Ciò che è certo però, oltre alle qualità performative e umane della conduttrice, è l’innata bellezza che l’accompagna sia da giovanissima che al giorno d’oggi, a 41 anni e dopo tre gravidanze.