Il re dei quiz televisivi ha frequentato l’Università prima della tv. Ecco quali studi ha fatto Gerry Scotti

Non voler bene a Gerry Scotti è un’impresa difficilissima. Il re dei quiz ha conquistato il palinsesto pomeridiano grazie alla sua simpatia. Ma sapete cosa faceva prima della tv? Ecco quali studi ha fatto il conduttore.

Prima di fare carriera in televisione, il famoso conduttore ci ha provato anche con i libri, ma sapete quale titolo di studio possiede e quale Università ha frequentato? In questo articolo ve lo sveliamo.

Gerry Scotti, un passato in Università non proprio fortunato

È uno dei personaggi televisivi più popolari e simpatici d’Italia. Grazie alle sue conduzioni di quiz a premi, è diventato una vera e propria icona della Mediaset e dei giochi televisivi.

Non tutti però conoscono bene la vita privata del conduttore e il suo passato prima di intraprendere la carriera in televisione. Gerry Scotti, infatti, ha frequentato l’Università dopo aver fatto l’esame di maturità.

Prima di arrivare alle conduzioni televisive, Gerry Scotti decise di frequentare l’Università per provare la carriera di studente. Dopo aver conseguito la maturità, infatti, il conduttore Mediaset ha deciso di iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza.

Tuttavia, dopo qualche mese e alcuni esami, Gerry Scotti ha deciso di lasciare gli studi universitari e dedicarsi alla propria carriera. La brevissima carriera politica come deputato, infatti, non lo ha ostacolato nel voler tentare una carriera nello spettacolo.

Gerry, infatti, ha iniziato a lavorare in Radio, conducendo da speaker in trasmissioni do Radio Milano International, fino ad arrivare a Radio Deejay. Il debutto in televisione è arrivato nel 1983 su Italia 1, fino al grande successo di Passaparola e Chi Vuol Essere Miliardario.

Oggi Gerry Scotti vive con Gabriella Perino e ha un figlio di nome Edoardo. È uno dei conduttori più apprezzati e simpatici della televisione italiana e continua a condurre una carriera di successo e grandi ambizioni.