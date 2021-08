Alessandro Tersigni prima de “Il Paradiso delle Signore” nel 2007 ha partecipato al Grande Fratello. Durante il reality show di Canale 5 ha anche avuto una storia con una nota ex gieffina: ecco tutti i dettagli.

Forse non tutti sanno che Alessandro Tersigni, prima di conquistare il cuore dei telespettatori nel ruolo del dottor Vittorio Conti ne “Il Paradiso delle Signore”, ha partecipato al Grande Fratello. Proprio il reality gli ha permesso di farsi conoscere dal pubblico ed intraprendere la carriera di attore. Ma vi ricordate di come era Alessandro da ‘gieffino’?

Lui è il volto simbolo della soap “Il Paradiso delle Signore”: stiamo parlando di Alessandro Tersigni, ex gieffino che ha trovato il successo nel mondo della recitazione. La sua partecipazione al reality risale al 2007, tanto tempo fa, al punto che molti non ricordano come era l’ex pompiere nella Casa, agli inizi della sua carriera televisiva.

Alessandro Tersigni al GF7

Classe 1979, Alessandro quando ha passato i casting per la settima edizione del Grande Fratello aveva 28 anni. Di lavoro faceva il vigile del fuoco ma già era stato notato dai telespettatori per la sua innegabile bellezza e simpatia.

L’attore aveva fatto molto parlare di sé anche per il suo flirt con Melita Toniolo. Anzi, quella con Melita è stata una vera e propria storia d’amore nata tra le mura della Casa che aveva fatto appassionare i telespettatori. Lei, bellissima modella, aveva fatto discutere perché quando era entrata al Grande Fratello era fidanzata con il tronista Luca Dorigo. Poco importava, però, del mondo fuori: nella Casa di Cinecittà i due hanno fatto scintille e la loro storia (con tanto di convivenza) è durata fino al 2009.

A spingere l’ex gieffino a partecipare al reality show di Canale 5 è stata, a detta sua, la voglia di mettersi in gioco e l’idea di confrontarsi con gli altri concorrenti. Anche il bisogno di staccare un po’ dalle preoccupazioni e i problemi della vita aveva influito sulla decisione di Alessandro di presentarsi ai casting del Grande Fratello. E oggi, con il senno di poi, si può affermare che l’attore abbia scelto bene: al GF Tersigni si classificò secondo, rimanendo nella Casa fino al 92esimo giorno ed è proprio grazie al reality che la sua carriera di attore è decollata. Dopo aver ottenuto piccoli ruoli in fiction molto note e amate come Don Matteo, Romanzo Criminale, I Cesaroni, Un medico in famiglia, Le tre rose di Eva 3, Tersigni ha ottenuto il grande successo con “Il Paradiso delle Signore“, dove interpreta ancora oggi il ruolo di Vittorio Corti.

