Diletta Leotta, in cosa è laureata la bella conduttrice: da non credere

La bella conduttrice siciliana ha condotto una brillante carriera in televisione e in Università. Ecco in cosa è laureata Diletta Leotta

La più bella conduttrice sportiva d’Italia è stata bravissima nella sua carriera, ma non ha scherzato nemmeno durante gli studi. Prima di debuttare in tv, infatti, Diletta Leotta ha frequentato con successo l’Università. Ecco in cosa è laureata.

Avere un buon bagaglio di conoscenze è sempre utile per la vita e per la propria carriera. La Leotta lo ha sempre saputo e, negli anni, è riuscita a raggiungere i suoi obiettivi di lavoro e di studio.

Diletta Leotta, ecco in cosa è laureata

Da qualche anno, Diletta Leotta è al centro della scena. La bellissima conduttrice siciliana ha conquistato i cuori degli appassionati di sport, diventando una delle giornaliste più richieste dai grandi network sportivi.

LEGGI ANCHE –> AMICI, RICORDATE ANBETA? ECCOLA OGGI A 41 ANNI. DAVVERO BELLISSIMA

Oggi la bella Diletta è presentatrice di “Linea Diletta” su Dazn, piattaforma streaming di sport dove vengono trasmesse le partite di Serie A. La Leotta, infatti, è una giornalista sportiva e da sempre ha calcato le scene dello sport italiano, dopo aver conseguito con successo gli studi.

Ma in cosa è laureata la trentenne di Catania? Diletta Leotta ha frequentato l’Università LUISS di Roma, conseguendo con successo la laurea in Giurisprudenza. Dopo aver dato esami come Diritto Privato e Procedura Civile, la meravigliosa Diletta ha deciso di intraprendere la carriera di giornalista.

Pur avendo intrapreso una strada lavorativa differente, la bella conduttrice ha sicuramente messo in pratica tante nozioni apprese durante il suo percorso di studi. Conoscenze che le hanno dato quel qualcosa in più per diventare la grande professionista che è oggi.

LEGGI ANCHE –> EMMA MARRONE E STEFANO DE MARTINO, PERCHÉ SI SONO LASCIATI? SPUNTA LA VERITÀ DOPO ANNI

Diletta Leotta, infatti, è una dei personaggi televisivi più apprezzati e ricercati. Nell’ultimo periodo, oltre alla conduzione su Dazn, ha presentato due serate del Festival di San Remo e partecipato al reality show “Celebrity Hunted: Caccia all’uomo”.