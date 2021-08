Cupido lanciò la sua freccia durante il Grande Fratello 4 e, da allora, Katia e Ascanio non si sono più separati.

Galeotto fu proprio il reality show del Grande Fratello, programma che nel 2004 contribuì alla nascita della coppia formata da Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti, lui romano e lei valtellinese. La loro permanenza nella casa durò parecchio, proprio grazie alla storia d’amore che fece appassionare i fan. Ascanio rimase nella casa 85 giorni, mentre Katia 106. La vincitrice della quarta edizione del reality, condotto all’epoca da Barbara D’Urso, fu Serena Garitta.

La loro relazione proseguì anche dopo la fine del programma, tanto che i due decisero di convolare a nozze l’anno seguente – il matrimonio venne celebrato in un bellissimo castello sul Lago di Bracciano. Nel 2007, dal loro profondo amore, nacque la primogenita Matilda e successivamente nacque Tancredi, nel 2013.

Katia e Ascanio, cosa fanno oggi

Nonostante spesso si possano mettere in dubbio le dinamiche e i rapporti che si creano in un reality show, questo non riguarda la coppia formata da Katia e Ascanio. I due sono sposati da 16 anni e sono genitori di due splendidi bambini. Dopo la fine del GF, ci hanno fatto compagnia sul piccolo schermo ancora qualche mese: Katia veniva spesso invitata nei salotti televisivi, mentre Ascanio partecipò a qualche programma come Real Fighters su Italia 1 e Il treno dei desideri. La sua ultima apparizione risale al 2016, anno in cui venne invitato a Sky Golf Club.

Da allora, i due si sono allontanati progressivamente dal panorama televisivo ed hanno deciso di dedicarsi ad altri ambiti lavorativi: Katia è diventata a tutti gli effetti una seguitissima influencer del web, mentre Ascanio ha concentrato tutte le sue energie nella sua grande passione, il golf.

“Da dieci anni sono general manager del campo da golf ‘Terre dei Consoli’ e adesso anche consigliere della Federazione Italiana Golf” – ha raccontato Ascanio in una recente intervista – “le mie apparizioni in televisione sono finite con ‘Il treno dei desideri’ di Antonella Clerici, poi l’anno scorso ero in teatro con ‘Ricette d’amore’, ma il Covid ha fermato tutto”.

Sembra quindi che Katia e Ascanio siano ben felici nonostante la lontananza dalla tv, anche se la Pedrotti poco tempo fa aveva dichiarato che le piacerebbe tornare sul piccolo schermo, magari nella conduzione di una trasmissione televisiva.