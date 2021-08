Rivelata la verità sulla separazione tra il cantante Eros Ramazzotti e la modella Marica Pellegrini. Ecco perché si sono lasciati.

Quello tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrini fu un vero colpo di fulmine. I due convolarono a nozze nel 2014 e dalla loro storia d’amore nacquero i figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Neanche la differenza di età era riuscita, inizialmente, a separarli: Ramazzotti, classe 1963, all’epoca aveva 51 anni, mentre Marica era appena vent’enne.

La coppia sembrava molto affiatata e unita, tanto che la loro separazione fu un vero e proprio fulmine a ciel sereno, nessuno si sarebbe mai aspettato che i due innamorati si potessero dividere. Fatto sta, che nel 2019 arrivò l’annuncio del divorzio e, ad oggi, è stata la stessa Pellegrini a spiegare i veri motivi che la spinsero a lasciare l’ormai ex marito.

Eros e Marica, perché si sono lasciati

Marica Pellegrini, classe 1988, aveva appena 26 anni quando sposò il cantante cinquantenne Eros Ramazzotti e la differenza di età, che all’inizio sembrava superflua, a lungo andare cominciò ad influenzare negativamente la modella di Bergamo.

La relazione con Ramazzotti, infatti, iniziò molto prima del loro matrimonio. Nel 2009, quando la storia venne ufficializzata, Marica aveva appena 21 anni e dopo pochissimo tempo diede alla luce il suo primogenito. Giovanissima si ritrovò ad essere madre e moglie di un uomo molto più grande di lei, dovette rinunciare agli studi universitari, alle uscite con le amiche, alle follie adolescenziali e a tutto ciò che vive una normale ragazza di 21 anni.

Con il passare del tempo, quelle scelte fatte per amore cominciarono a pesare sulla coscienza della modella che cominciò a covare qualche rimpianto e così, l’idillio dei primi anni di matrimonio si affievolì progressivamente, fino alla rottura definitiva nel 2019.

Fu la stessa Marica a rendersi conto di doversi separare dal marito, in quanto aveva preso atto di non essere felice: “ero sempre sola” – ha raccontato in una recente intervista – “quando ti accorgi di non essere felice […] la felicità va cercata”. Ecco quindi qual è stato il vero motivo che ha spinto la modella ormai trent’enne a lasciare per sempre il suo più grande amore.