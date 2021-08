Michelle Hunziker ha rivelato a Silvia Toffanin il vero motivo che l’ha spinta a divorziare da Ramazzotti. I fan sono rimasti sconvolti.

Il matrimonio di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è finito ormai da quasi vent’anni. I due sono andati avanti nelle loro vite ed hanno allargato la famiglia: Michelle si è sposata con Tommaso Trussardi, dal quale ha avuto due figlie Sole e Celeste; Ramazzotti, invece, si sposò con Marica Pellegrini, la quale diede alla luce Raffaella Maria e Gabrio Tullio.

Gli ex coniugi oggi hanno un bellissimo rapporto, anche perché Michelle e Eros rimarranno inevitabilmente per sempre legati dalla figlia 24enne Aurora.

Quando, nel lontano 2002, uscì l’indiscrezione del loro presunto divorzio, i fan della coppia rimasero senza parole. La storia d’amore di Michelle e Eros aveva appassionato moltissimi italiani a partire dagli anni ’90, il loro fu un colpo di fulmine talmente forte che nessuno si sarebbe mai aspettato che i due si potessero separare.

Oggi, dopo anni dalla loro separazione, Michelle ha rivelato il vero motivo che la spinse a separarsi dal cantante.

LEGGI ANCHE —> Marica Pellegrinelli rompe il silenzio su Eros: “Ecco perchè è finita”

Michelle confessa il terribile motivo della rottura con Eros

A quanto pare, la rottura tra Michelle ed Eros non ha nulla a che fare con la mancanza di amore, con i possibili tradimenti o le divergenze caratteriali. Il motivo del divorzio ha una radice molto più oscura: Michelle, all’epoca, faceva parte della setta dei guerrieri della luce.

Durante un’intervista a Verissimo da Silvia Toffanin, la showgirl e conduttrice ha confessato il terribile motivo che la spinse ad allontanarsi dal suo Eros: “Per controllarmi mi hanno allontanato dai miei affetti e fatto leva sulle mie debolezze” – ha dichiarato la Hunziker – “Filtravano le telefonate, non potevo parlare neppure con mia madre, che non ho visto per quattro anni”.

Sembra quindi che Michelle, alla fine degli anni ’90, venne avvicinata da una particolare setta che controllava la sua vita e la spinse a seguire un percorso di isolamento progressivo. Eros, esausto dai comportamenti distaccati della moglie, le chiese di scegliere tra lui e la setta. Michelle, con le lacrime agli occhi, ha ammesso davanti a tutti i telespettatori di aver scelto la setta e di aver quindi divorziato in seguito dal marito.

LEGGI ANCHE —> Tomaso Trussardi, prima di Michelle Hunziker c’era una tronista: chi è la bellissima

Oggi, per fortuna, Michelle è riuscita ad acquisire la consapevolezza delle manipolazioni che la setta esercitava su di lei, e ormai da anni si è allontanata definitivamente dai guerrieri della luce, pagando però un caro prezzo.