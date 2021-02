Marica Pellegrinelli rompe il silenzio su Eros: “Ecco perchè è finita”

Marica Pellegrinelli parla per la prima dei motivi che hanno portato alla fine del suo matrimonio con il cantante Eros Ramazzotti. Ecco cosa ha raccontato al settimanale “F”.

Marica Pellegrinelli parla per la prima volta della separazione dal marito Eros Ramazzotti. La bella modella era sempre stata riservatissima sui motivi della rottura con il cantante ma ora a quasi due anni dalla fine del loro matrimonio ha deciso di eliminare tutti i filtri e raccontare come sono andate le cose. “E’ la prima volta che parlo senza essere politicamente corretta” ha raccontato al settimanale F, ammettendo che raccontare la verità sul suo matrimonio è stato un atto liberatorio che l’ha resa più serena e leggera. Nonostante la separazione il legame tra lei e Eros Ramazzotti non si è mai spezzato. I due hanno costruito un rapporto di stima e affetto anche per il bene dei loro due bambini Rafaela Maria e Gabrio Tullio. Marica racconta di aver deciso di diventare madre a soli 21 anni. Una scelta presa per accontentare Eros Ramazzotti. Per il cantante di 25 anni più grande era il momento giusto e lei ha voluto renderlo felice. Poi l’arrivo del secondo figlio e l’abbandono dell’università. Marica ha deciso di fare un passo indietro, posticipando la sua realizzazione personale e dedicandosi alla famiglia. Ha sempre seguito il marito in tour fino a quando i bambini hanno dovuto frequentare la scuola dell’obbligo.

Da quel momento il suo matrimonio è entrato in crisi: lei era spesso sola nella loro casa di Milano con i bambini e il marito in giro per il mondo per lavoro. Secondo la bella modella sarebbe stata quindi la distanza a dividerli. Il matrimonio con un uomo così famoso inoltre non ha aiutato la sua realizzazione, apparendo sempre come la “moglie di” e non riuscendo ad affermare la sua personalità. Un problema che ha aumentato le incomprensioni e che alla fine ha portato la coppia a dirsi addio.

Dopo la storia con Eros, Marica ha iniziato una relazione con l’imprenditore Charly Vezza, durata solo pochi mesi. Oggi è single e alla ricerca di un nuovo amore: “Ciascuno di noi merita di essere felice. Auguro il meglio a Eros. E lui a me”.