Elisa Isoardi addio alla Rai: “Sono pronta per approdare in altre realtà!”

Elisa Isoardi conferma il suo addio in Rai e annuncia la sua partecipazione a L’isola dei Famosi sulla rete ammiraglia

Fino a qualche giorno fa sembravano le solite voci di corridoio ma nelle ultime ore tali rumors sono diventate certezze. Elisa Isoardi conferma il suo addio in Rai e annuncia l’arrivo in Mediaset. Nelle prossime settimane la vedremo nelle vesti di naufraga nella nuova edizione de L’isola dei famosi.

Elisa Isoardi sbarca a L’isola dei famosi

A confermare il suo sbarco in Honduras, la stessa conduttrice televisiva in una recente intervista a il Corriere della Sera. Elisa Isoardi è pronta a farsi conoscere sotto un altro aspetto e sopratutto su un’altra rete.

Ormai da tempo giravano voci che le cose tra la presentatrice e i vertici Rai non andassero più bene, in particolar modo quando improvvisamente si è vista cancellare un suo programma che sarebbe dovuto andare in onda i primi di gennaio 2021.

Elisa, nell’attesa della partenza per l‘Isola dei famosi che avverrà a giorni, ha deciso di rientrare a casa, nel suo paese di origine, Monterosso Grana: 500 abitanti sulle montagne piemontesi.

L’addio in Rai e il motivo per cui sbarca in Honduras

Durante la lunga intervista rilasciata al quotidiano, Elisa Isoardi ha anche spiegato come sta trascorrendo queste giornate a Monterosso. La donna ha ammesso che ha sempre amato stare al contatto con la natura e trascorrere le giornate all’aperto, in riva al fiume o sulle montagne.

Ed è quello che sta facendo anche adesso insieme ai suoi genitori. Un modo per ricaricarsi ma anche per rilassarsi prima di “consumare” tutte le sue energie in Honduras. Dopo la bellissima esperienza a Ballando con le Stelle, ora è pronta per questa nuova avventura, sicuramente molto più faticosa.

la Isoardi possiamo dire che è uno dei personaggi più attesi per questa edizione de l’isola dei famosi. A tal proposito ha dichiarato che con questa esperienza vuole farsi conoscere per ciò che è realmente e non solo per essere considerata “l’ex di Matteo Salvini”. “Voglio far uscire la parte più bella di me, me lo merito anche io. Ma allo stesso tempo voglio portare un po’ di mio fratello”, ha concluso.