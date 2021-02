Vediamo meglio cosa è successo nella puntata che è andata in onda ieri sera, del programma Striscia la notizia, che ha lasciato senza parole.

Il tg satirico di Striscia la notizia, va in onda tutte le sere, ed ha sempre un enorme successo di pubblico.

Ma nella puntata di ieri è accaduto qualcosa che ha lasciato tutti a bocca aperta, compreso Ezio Greggio, vediamo meglio insieme cosa.

Striscia la notizia: shock in studio per il blitz in diretta “Ma lei chi è?”

La puntata di ieri, per quanto riguarda il noto tg satirico è iniziata come sempre, scoppiettante ed interessante.

Ma ad un certo punto, i due padroni di casa, quindi Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, sono rimasti letteralmente senza parole per quello che stava succedendo.

E’ entrata, infatti la bellissima e bravissima cantante, Syria, che ha iniziato a cantare al centro dello studio.

Ezio Greggio, ha poi chiesto spiegazioni in merito a chi fosse la donna dicendo:

“Lei chi è?”

Ovviamente, era una situazione studiata a tavolino, ma era tutto assolutamente perfetto, ma per quale motivo la cantante Syria è ospite di Striscia la Notizia?

Si voleva far sentire la vicinanza al mondo del teatro e dello spettacolo, in modo più generale, in questo momento davvero particolare dove la pandemia da Covid-19 sicuramente ha creato non pochi problemi.

Anche Ezio Greggio, ha voluto manifestare la sua vicinanza al mondo dello spettacolo, insomma una scenetta studiata ma sicuramente utile, e venuta molto bene.

Nei giorni addietro, poi Striscia la Notizia, ha festeggiato un traguardo davvero molto importante, ovvero le 7.000 puntata, ed Enzo Iacchetti, in quella occasione non è riuscito a trattenere le lacrime per la commozione.

E voi avete avuto modo di vedere il siparietto che è andato in onda ieri sera al tg satirico di Canale5? Seguite il programma, e nel caso pensate che hanno fatto bene a farlo?