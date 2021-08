Miriam Leone incanta tutti dando un buongiorno particolare mostrando il suo lato A; l’attrice da impazzire sui social.

A più di dieci anni dalla sua partecipazione a Miss Italia (nel 2008) con conseguente vittoria del concorso di bellezza, Miriam Leone è un’affermata attrice nel pieno della sua carriera.

Classe ’85, la catanese è un ex-modella e conduttrice televisiva, conosciuta però molto probabilmente di più per le sue apparizioni in film e serie tv. Da Unomattina estate a Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso, passato per Distretto di Polizia, la Leone ha sempre e comunque incantato il pubblico.

Questa volta, nel pieno del caldo d’agosto, ha deciso di augurare un particolare buongiorno incantando i fan direttamente dalla sua Sicilia.

Miriam Leone, lato A in bella mostra nella sua Sicilia

Senza filtri e senza trucco, la Leone si è immortalata vicino a dei bellissimi fiori, che si abbinano al colore del suo costume; sullo sfondo, il mare della sua Sicilia in lontananza.

Tra i colori caldi dello scatto spiccano anche i capelli rossi dell’attrice, ma il primo piano è tutto per il lato A che sembra esplodere dal suo costume fucsia e fa impazzire proprio tutti.

Più di 360 mila i like, coi commenti che si sprecano evidenziando come, tra le bellezze della Sicilia, non ci siano solamente il mare, i paesaggi e l’architettura, ma anche la stessa attrice.

Leggi anche –> Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro cicogna in arrivo: la bomba gossip

Recentemente, Miriam ha preso brevente parte alla seconda stagione Celebrity Hunted – Caccia all’uomo di Amazon Prime Video, contattata (insieme ad altri) dal collega Stefano Accorsi; i fan però aspettano con ansia di vederla sul grande schermo nella pellicola dei Manetti Bros. dedicata a Diabolik, dove affiancherà Luca Marinelli (nei panni del celebre ladro) interpretando niente meno che la sensuale femme fatale Eva Kant.

Leggi anche –> Uomini e Donne, scoppia l’amore dopo il trono over: i due beccati così

L’uscita del film, a causa dell’emergenza COVID-19, è stata posticipata al prossimo 16 dicembre; per vederla in azione, mancano quindi solamente pochi mesi.