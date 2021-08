Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro cicogna in arrivo: la bomba gossip

Le voci che parlano della coppia in dolce attesa sembrano confermate. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro avranno un figlio?

L’amore nato tra i Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro potrebbe presto portare ad un dolce nuovo arrivato (o arrivata). Sì, perché numerose fonti parlano di una probabile gravidanza per la giovane e affiatata coppia.

I due sembrano davvero molto innamorati e in procinto di fare un ulteriore passo. D’altronde, un figlio in arrivo non farà altro che rafforzare l’amore tra i due, che potranno finalmente iniziare a creare una vera famiglia.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro cicogna in arrivo?

La coppia è nata grazie alla loro partecipazione al programma “Grande Fratello”. I due si sono subito piaciuti e, dopo poco tempo, innamorati. Il sentimento è così forte che la coppia non si è mai separata e ora sembra pronta a compiere un importante passo.

I due sono al centro del gossip, non solo per la bellissima e romantica coppia che formano, ma anche per una notizia degli ultimi giorni. Numerose voci parlano infatti di una possibile gravidanza della Incorvaia. La coppia, quindi, potrebbe avere presto un bambino.

Secondo diversi rumors, Clizia Incorvaia è stata vista far visita ad un laboratorio per analisi. Il motivo potrebbe essere proprio la volontà della Incorvaia di accertarsi che ci sia davvero una gravidanza in corso.

Clizia e Paolo si trovano in Sicilia, dove stanno trascorrendo le loro vacanze in relax e tranquillità. Le foto pubblicate sui loro profili social mostrano cene romantiche tra i due, contornati da giorni in spiaggia con un mare stupendo e paesaggi mozzafiato.

Per Clizia Incorvaia non sarebbe il primo figlio. La bella e giovane showgirl ha già una figlia, la piccola Nina, nata dal precedente matrimonio con il cantante de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina.

Per ora, Clizia e Paolo non hanno confermato le voci, ma non ci sono state nemmeno smentite. I due sono sicuramente innamoratissimi e non è un mistero che abbiano intenzione di compiere il grande passo. Probabilmente, dunque, a breve ci saranno novità.