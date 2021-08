Il famoso conduttore televisivo ha un debole per la sua macchina. Ecco quanto costa l’auto di Gerry Scotti

Gerry Scotti è uno dei presentatori più amati della televisione italiana. I suoi quiz a premi hanno fatto record di ascolti e sono diventati anche dei videogiochi. La sua carriera gli ha permesso di togliersi qualche sfizio. In particolare, Scotti possiede un’auto davvero costosa.

Il famoso presentatore ha fatto molto parlare di sé quando ha ammesso di aver acquistato un’auto costosissima. Gerry ha una grande ammirazione per le auto di lusso, ma vediamo quanto costa e di quale modello è la macchina di Gerry Scotti.

Ecco quanto cosa la macchina di Gerry Scotti

Gerry Scotti (nome d’arte di Virginio Scotti), nasce nel 1956 a Camporinaldo, provincia di Pavia. Non è un figlio d’arte, tantomeno un benestante. La sua, infatti, è una famiglia umile e Gerry costruirà il suo successo con fatica e impegno, senza alcuna scorciatoia.

Appassionato di musica e spettacolo, Gerry lascia l’Università per diventare speaker radiofonico presso Radio hinterland Milano2 e, successivamente, per NovaRadio, fino ad arrivare a Radio Deejay negli anni ’80.

Proprio grazie alla radio, approda in tv con Deejay Television. Da quel momento, Gerry Scotti inizierà la sua scalata in tv. Dopo aver condotto vari programmi sulla Mediaset, arriva la consacrazione grazie a “Passaparola” e “Chi vuol essere Miliardiario”.

Il grande successo ottenuto in carriera, ha permesso Gerry Scotti di togliersi qualche sfizio. Tra le sue passioni, infatti, c’è quella per le auto lussuose. Proprio per questo, il buon Gerry ha deciso di acquistare una Porsche Carrera.

Lo stesso presentatore ha dichiarato di avere un debole per le Porsche Carrera, e che ha comprato la sua prima auto nell’87. “Da allora – ha dichiarato Gerry – cambio auto ogni tre anni, restando fedele al modello”.

Ma quanto costa la macchina di Gerry Scotti? Il prezzo della Porsche Carrera si aggira sui 120.000€, un prezzo molto vicino a quello di un grande appartamento. Una cifra elevata che rispecchia il grande valore dell’auto e la passione viva del buon Gerry Scotti.